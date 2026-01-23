ASTROLOGIA

Universo envia alívio e vitalidade hoje (23 de janeiro): veja quais signos precisam extravasar para evitar o estresse

A Lua em Áries acelera o ritmo e pede movimento; signos devem cuidar do corpo e da mente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14:14

Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

Hoje, o corpo pede movimento e a mente pede ação. Se você é de Áries ou Leão, vai sentir uma disposição acima da média, mas atenção:



se não canalizar essa energia em exercícios físicos, ela pode virar irritabilidade ou dor de cabeça

Para Escorpião, o momento é de focar na disciplina; seu corpo responderá como nunca ao esforço físico.

Já para quem é de Câncer, o alerta vai para as tensões no trabalho que podem causar desconfortos físicos.

