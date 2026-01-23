Acesse sua conta
Universo envia alívio e vitalidade hoje (23 de janeiro): veja quais signos precisam extravasar para evitar o estresse

A Lua em Áries acelera o ritmo e pede movimento; signos devem cuidar do corpo e da mente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14:14

Signos terão mudanças importantes na vida
Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

Hoje, o corpo pede movimento e a mente pede ação. Se você é de Áries ou Leão, vai sentir uma disposição acima da média, mas atenção:

  • se não canalizar essa energia em exercícios físicos, ela pode virar irritabilidade ou dor de cabeça

Para Escorpião, o momento é de focar na disciplina; seu corpo responderá como nunca ao esforço físico.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Já para quem é de Câncer, o alerta vai para as tensões no trabalho que podem causar desconfortos físicos.

O remédio hoje é o suor e o otimismo. Movimente-se para manter o equilíbrio emocional!

