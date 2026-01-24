Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo envia alívio hoje (24 de janeiro): veja quais signos precisam de uma pausa para renovar as energias

Estes signos encontram cura e clareza no silêncio e no conforto do lar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:13

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo mundo precisa estar na "vibe" agitada de Áries. Para os signos de terra, o sábado pede um tipo diferente de movimento: o interno.

Touro sentirá uma necessidade quase vital de se retirar do barulho e buscar o carinho da família.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O futuro começa a se abrir com mais esperança para 3 signos a partir deste sábado (24 de janeiro)

O universo abençoa Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio hoje (24 de janeiro) e dá o impulso que faltava para novos começos

Perdeu a semana? Veja o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (19 a 24 de janeiro)

Cor e número da sorte de hoje (24 de janeiro): os signos reorganizam prioridades com mais clareza

Hoje (24 de janeiro), uma mudança de energia tira os signos da zona de conforto e revela novas forças

Virgem vive um momento de regeneração profunda, ideal para conversas que curam feridas antigas.

Se você é de Capricórnio, o foco é fortalecer suas bases e cuidar de quem você ama. Às vezes, a maior vitória do dia é conseguir relaxar de verdade e deixar o estresse da semana para trás. Respeite o ritmo do seu corpo.

Leia mais

Imagem - O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Relacionamentos finalmente entram em uma fase de melhora e 5 signos sentem conexões mais firmes e verdadeiras nesta semana

Relacionamentos finalmente entram em uma fase de melhora e 5 signos sentem conexões mais firmes e verdadeiras nesta semana
Imagem - Zilá bate boca com Janete e deixa escapar segredo que envolve passado em ‘Coração Acelerado’; confira resumo deste sábado (24)

Zilá bate boca com Janete e deixa escapar segredo que envolve passado em ‘Coração Acelerado’; confira resumo deste sábado (24)
Imagem - 'Iti, malia': o que encontrar um pet na rua e falar com 'vozinha' revela sobre sua personalidade

'Iti, malia': o que encontrar um pet na rua e falar com 'vozinha' revela sobre sua personalidade

MAIS LIDAS

Imagem - Morre Constantino de Oliveira Júnior, fundador da GOL, aos 57 anos
01

Morre Constantino de Oliveira Júnior, fundador da GOL, aos 57 anos

Imagem - A carta Âncora domina o Baralho Cigano deste sábado (24 de janeiro): estabilidade exige paciência e firmeza
02

A carta Âncora domina o Baralho Cigano deste sábado (24 de janeiro): estabilidade exige paciência e firmeza

Imagem - Diretora de empresa baiana morre durante viagem em resort
03

Diretora de empresa baiana morre durante viagem em resort

Imagem - Prepare o coração: 3 signos entram em uma fase de encontros a partir deste sábado (24 de janeiro)
04

Prepare o coração: 3 signos entram em uma fase de encontros a partir deste sábado (24 de janeiro)