ASTROLOGIA

Universo envia alívio hoje (24 de janeiro): veja quais signos precisam de uma pausa para renovar as energias

Estes signos encontram cura e clareza no silêncio e no conforto do lar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:13

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo mundo precisa estar na "vibe" agitada de Áries. Para os signos de terra, o sábado pede um tipo diferente de movimento: o interno.



Touro sentirá uma necessidade quase vital de se retirar do barulho e buscar o carinho da família.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Virgem vive um momento de regeneração profunda, ideal para conversas que curam feridas antigas.

