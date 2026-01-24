Universo envia alívio hoje (24 de janeiro): veja quais signos precisam de uma pausa para renovar as energias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:13
Nem todo mundo precisa estar na "vibe" agitada de Áries. Para os signos de terra, o sábado pede um tipo diferente de movimento: o interno.
Touro sentirá uma necessidade quase vital de se retirar do barulho e buscar o carinho da família.
Virgem vive um momento de regeneração profunda, ideal para conversas que curam feridas antigas.
Se você é de Capricórnio, o foco é fortalecer suas bases e cuidar de quem você ama. Às vezes, a maior vitória do dia é conseguir relaxar de verdade e deixar o estresse da semana para trás. Respeite o ritmo do seu corpo.