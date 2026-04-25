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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (25 de abril) podem mudar o seu mês

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de abril de 2026 às 05:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um empurrãozinho do universo para resolver aquela pendência ou ter uma conversa séria, o momento chegou. Este sábado, 25 de abril de 2026, traz uma energia poderosa de 'mão na massa'. Enquanto a Lua Crescente injeta aquela vontade de crescer e aparecer, a temporada de Touro nos lembra que nada se constrói sem organização e pés no chão.

É o dia perfeito para alinhar expectativas, seja no amor ou nos negócios. O segredo para este sábado é simples: aja com foco e não deixe que o entusiasmo vire bagunça. Para quem quer aproveitar a maré de sorte, os astros também dão pistas de quais caminhos seguir.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    O dia pede que você destrave o que sente, mas com um olho no relógio do outro, nada de pressa excessiva. Nas finanças, a mente está rápida e cheia de ideias, só cuidado para não sair gastando tudo o que vê pela frente.
  • Números da sorte: 11, 27, 45

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Para você, taurino, o que vale é o que se toca. Gestos reais de carinho vão falar mais alto que qualquer promessa. No bolso, é hora de sentar e organizar os boletos e investimentos. Seu corpo também pede um descanso de verdade, respeite-o.
  • Números da sorte: 4, 22, 51

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Sábado de "papo reto". Use o dia para colocar os pontos nos is com quem você ama. No trabalho ou dinheiro, fique de orelha em pé: uma informação valiosa pode chegar de surpresa. À noite, procure um pouco de silêncio para resetar a mente.
  • Números da Sorte: 5, 18, 39

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Pare de tentar adivinhar o que o outro está pensando. Seja transparente! Nas finanças, deixe a emoção de lado e foque na planilha. O dia pede que você preserve sua energia e garanta um tempo só seu para recarregar.
  • Números da sorte: 2, 14, 36

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Seu brilho pessoal está chamando atenção, mas o segredo de hoje é saber ouvir. Na carreira, confie na sua autoridade para tomar decisões que pesam. Só não esqueça de dosar a intensidade para não chegar ao fim do dia exausto.
  • Números da sorte: 1, 21, 50

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O amor se fortalece nos detalhes: um café na cama, um elogio sincero. Use seu talento natural para organizar os próximos passos da sua vida profissional. Manter a rotina equilibrada será o seu escudo contra o estresse hoje.
  • Números da sorte: 6, 33, 48

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    A diplomacia será sua melhor ferramenta. O diálogo flui e ajuda a ajustar o que estava fora do lugar no romance. Ótimo dia para assinar papéis ou fechar acordos duradouros. Blindagem emocional é a palavra de ordem: não sofra por problemas alheios.
  • Números da sorte: 10, 25, 60

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Mergulhe fundo nos sentimentos, mas pegue leve nas cobranças. No dinheiro, jogue como um enxadrista: pense na estratégia e fuja da pressa. O relaxamento mental será essencial para você recuperar sua potência.
  • Números da sorte: 8, 23, 47

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Sinceridade com leveza é a receita para o seu relacionamento brilhar neste sábado. É um dia excelente para visualizar onde você quer estar daqui a um ano e planejar essa expansão. Movimente-se, mas não ignore os sinais de cansaço do seu corpo.
  • Números da sorte: 9, 26, 59

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Você não precisa de grandes alardes para mostrar que se importa; atitudes práticas bastam. No lado financeiro, olhe para o horizonte: o momento favorece metas de longo prazo. Se o cansaço bater, pare. Ouvir o corpo é sinal de inteligência.
  • Números da sorte: 3, 17, 58

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Saia um pouco da sua mente e esteja presente de corpo e alma com quem você gosta. É hora de transformar suas ideias em algo palpável, a execução será o seu grande diferencial. Foco é essencial para não fritar o cérebro.
  • Números da sorte: 12, 30, 49

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Sua intuição está gritando, mas aprenda a colocar limites para não se sobrecarregar. Na hora de gastar, não vá apenas pelo "sentimento"; organize-se. O descanso hoje não é luxo, é necessidade para manter a saúde em dia.
  • Números da sorte: 13, 28, 41

Dica do dia: Áries, Libra, Aquário e Capricórnio estarão sob uma lente de aumento da Lua Crescente. Se você é um deles, prepare-se para um dia de muito movimento e decisões certeiras.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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