Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de abril de 2026 às 05:00
Se você estava esperando um empurrãozinho do universo para resolver aquela pendência ou ter uma conversa séria, o momento chegou. Este sábado, 25 de abril de 2026, traz uma energia poderosa de 'mão na massa'. Enquanto a Lua Crescente injeta aquela vontade de crescer e aparecer, a temporada de Touro nos lembra que nada se constrói sem organização e pés no chão.
É o dia perfeito para alinhar expectativas, seja no amor ou nos negócios. O segredo para este sábado é simples: aja com foco e não deixe que o entusiasmo vire bagunça. Para quem quer aproveitar a maré de sorte, os astros também dão pistas de quais caminhos seguir.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do dia: Áries, Libra, Aquário e Capricórnio estarão sob uma lente de aumento da Lua Crescente. Se você é um deles, prepare-se para um dia de muito movimento e decisões certeiras.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.