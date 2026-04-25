ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (25 de abril) podem mudar o seu mês

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de abril de 2026 às 05:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um empurrãozinho do universo para resolver aquela pendência ou ter uma conversa séria, o momento chegou. Este sábado, 25 de abril de 2026, traz uma energia poderosa de 'mão na massa'. Enquanto a Lua Crescente injeta aquela vontade de crescer e aparecer, a temporada de Touro nos lembra que nada se constrói sem organização e pés no chão.



É o dia perfeito para alinhar expectativas, seja no amor ou nos negócios. O segredo para este sábado é simples: aja com foco e não deixe que o entusiasmo vire bagunça. Para quem quer aproveitar a maré de sorte, os astros também dão pistas de quais caminhos seguir.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

O dia pede que você destrave o que sente, mas com um olho no relógio do outro, nada de pressa excessiva. Nas finanças, a mente está rápida e cheia de ideias, só cuidado para não sair gastando tudo o que vê pela frente.



O dia pede que você destrave o que sente, mas com um olho no relógio do outro, nada de pressa excessiva. Nas finanças, a mente está rápida e cheia de ideias, só cuidado para não sair gastando tudo o que vê pela frente. Números da sorte: 11, 27, 45

Touro (20/04 a 20/05)

Para você, taurino, o que vale é o que se toca. Gestos reais de carinho vão falar mais alto que qualquer promessa. No bolso, é hora de sentar e organizar os boletos e investimentos. Seu corpo também pede um descanso de verdade, respeite-o.



Para você, taurino, o que vale é o que se toca. Gestos reais de carinho vão falar mais alto que qualquer promessa. No bolso, é hora de sentar e organizar os boletos e investimentos. Seu corpo também pede um descanso de verdade, respeite-o. Números da sorte: 4, 22, 51

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sábado de "papo reto". Use o dia para colocar os pontos nos is com quem você ama. No trabalho ou dinheiro, fique de orelha em pé: uma informação valiosa pode chegar de surpresa. À noite, procure um pouco de silêncio para resetar a mente.



Sábado de "papo reto". Use o dia para colocar os pontos nos is com quem você ama. No trabalho ou dinheiro, fique de orelha em pé: uma informação valiosa pode chegar de surpresa. À noite, procure um pouco de silêncio para resetar a mente. Números da Sorte: 5, 18, 39



Câncer (21/06 a 22/07)

Pare de tentar adivinhar o que o outro está pensando. Seja transparente! Nas finanças, deixe a emoção de lado e foque na planilha. O dia pede que você preserve sua energia e garanta um tempo só seu para recarregar.



Pare de tentar adivinhar o que o outro está pensando. Seja transparente! Nas finanças, deixe a emoção de lado e foque na planilha. O dia pede que você preserve sua energia e garanta um tempo só seu para recarregar. Números da sorte: 2, 14, 36

Leão (23/07 a 22/08)

Seu brilho pessoal está chamando atenção, mas o segredo de hoje é saber ouvir. Na carreira, confie na sua autoridade para tomar decisões que pesam. Só não esqueça de dosar a intensidade para não chegar ao fim do dia exausto.



Seu brilho pessoal está chamando atenção, mas o segredo de hoje é saber ouvir. Na carreira, confie na sua autoridade para tomar decisões que pesam. Só não esqueça de dosar a intensidade para não chegar ao fim do dia exausto. Números da sorte: 1, 21, 50

Virgem (23/08 a 22/09)

O amor se fortalece nos detalhes: um café na cama, um elogio sincero. Use seu talento natural para organizar os próximos passos da sua vida profissional. Manter a rotina equilibrada será o seu escudo contra o estresse hoje.



O amor se fortalece nos detalhes: um café na cama, um elogio sincero. Use seu talento natural para organizar os próximos passos da sua vida profissional. Manter a rotina equilibrada será o seu escudo contra o estresse hoje. Números da sorte: 6, 33, 48

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

A diplomacia será sua melhor ferramenta. O diálogo flui e ajuda a ajustar o que estava fora do lugar no romance. Ótimo dia para assinar papéis ou fechar acordos duradouros. Blindagem emocional é a palavra de ordem: não sofra por problemas alheios.



A diplomacia será sua melhor ferramenta. O diálogo flui e ajuda a ajustar o que estava fora do lugar no romance. Ótimo dia para assinar papéis ou fechar acordos duradouros. Blindagem emocional é a palavra de ordem: não sofra por problemas alheios. Números da sorte: 10, 25, 60

Escorpião (23/10 a 21/11)

Mergulhe fundo nos sentimentos, mas pegue leve nas cobranças. No dinheiro, jogue como um enxadrista: pense na estratégia e fuja da pressa. O relaxamento mental será essencial para você recuperar sua potência.



Mergulhe fundo nos sentimentos, mas pegue leve nas cobranças. No dinheiro, jogue como um enxadrista: pense na estratégia e fuja da pressa. O relaxamento mental será essencial para você recuperar sua potência. Números da sorte: 8, 23, 47



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Sinceridade com leveza é a receita para o seu relacionamento brilhar neste sábado. É um dia excelente para visualizar onde você quer estar daqui a um ano e planejar essa expansão. Movimente-se, mas não ignore os sinais de cansaço do seu corpo.



Sinceridade com leveza é a receita para o seu relacionamento brilhar neste sábado. É um dia excelente para visualizar onde você quer estar daqui a um ano e planejar essa expansão. Movimente-se, mas não ignore os sinais de cansaço do seu corpo. Números da sorte: 9, 26, 59

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você não precisa de grandes alardes para mostrar que se importa; atitudes práticas bastam. No lado financeiro, olhe para o horizonte: o momento favorece metas de longo prazo. Se o cansaço bater, pare. Ouvir o corpo é sinal de inteligência.



Você não precisa de grandes alardes para mostrar que se importa; atitudes práticas bastam. No lado financeiro, olhe para o horizonte: o momento favorece metas de longo prazo. Se o cansaço bater, pare. Ouvir o corpo é sinal de inteligência. Números da sorte: 3, 17, 58

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Saia um pouco da sua mente e esteja presente de corpo e alma com quem você gosta. É hora de transformar suas ideias em algo palpável, a execução será o seu grande diferencial. Foco é essencial para não fritar o cérebro.



Saia um pouco da sua mente e esteja presente de corpo e alma com quem você gosta. É hora de transformar suas ideias em algo palpável, a execução será o seu grande diferencial. Foco é essencial para não fritar o cérebro. Números da sorte: 12, 30, 49

Peixes (20/02 a 20/03)

Sua intuição está gritando, mas aprenda a colocar limites para não se sobrecarregar. Na hora de gastar, não vá apenas pelo "sentimento"; organize-se. O descanso hoje não é luxo, é necessidade para manter a saúde em dia.



Sua intuição está gritando, mas aprenda a colocar limites para não se sobrecarregar. Na hora de gastar, não vá apenas pelo "sentimento"; organize-se. O descanso hoje não é luxo, é necessidade para manter a saúde em dia. Números da sorte: 13, 28, 41

Dica do dia: Áries, Libra, Aquário e Capricórnio estarão sob uma lente de aumento da Lua Crescente. Se você é um deles, prepare-se para um dia de muito movimento e decisões certeiras.

