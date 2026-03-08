ASTROLOGIA

Virada de destino: 3 signos vão receber uma notícia transformadora ainda neste domingo (8 de março)

Saiba como usar sua percepção aguçada para antecipar movimentos do mercado e lucrar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 18:18

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O sucesso não costuma bater à porta de quem espera sentado, e a Lua em Escorpião sabe disso muito bem. Este domingo, embora seja um dia tradicional de folga, traz uma agudeza mental rara para lidar com assuntos de poder e dinheiro. Se você trabalha com investimentos, grandes negociações ou cargos de liderança, hoje é o dia de desenhar o mapa do tesouro. A virada que você busca na sua carreira começa com o planejamento silencioso feito agora.



Os signos de Áries, Virgem e Capricórnio sentirão esse chamado com mais força. Sua capacidade de detectar falhas em contratos ou encontrar brechas lucrativas está em um nível acima da média. É um excelente momento para organizar as finanças domésticas, mas também para projetar onde você quer estar daqui a seis meses. Use o domingo para estudar, pesquisar e entender as entrelinhas dos seus próximos passos profissionais.

O segredo hoje é a discrição. Escorpião nos ensina que o silêncio é uma arma estratégica poderosa. Não saia espalhando seus planos para qualquer um; selecione bem quem são seus aliados e quem realmente merece saber das suas ambições. Uma ideia "cozinhada" em segredo hoje terá muito mais força quando for lançada durante a semana. O universo favorece quem age com precisão e guarda suas energias para o momento certo do ataque.

