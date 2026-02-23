ASTROLOGIA

Virada na carreira: 3 signos veem a vida profissional decolar hoje (23 de fevereiro) com notícia inesperada

A entrada da Lua em Gêmeos acelera negociações e traz visibilidade para quem souber usar a palavra

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:25

Sabe aquele e-mail que você estava esperando ou aquela resposta que parecia travada? Pois a energia de Gêmeos chegou para "lubrificar" as engrenagens da comunicação. Nesta tarde, o clima no trabalho mudou de morno para elétrico. Se você é de Gêmeos, Virgem ou Áries, prepare o gogó e os dedos: a rapidez mental será seu maior diferencial competitivo e as pessoas estarão, finalmente, prestando atenção no que você tem a dizer.



Para os Geminianos, o protagonismo é total. Você é o centro das atenções e sua facilidade de adaptação vai resolver problemas que pareciam impossíveis pela manhã. Já para os Virginianos, a visibilidade profissional está no auge. Sabe aquele relatório ou proposta que você preparou com tanto cuidado? É a hora de apresentá-lo, pois seus chefes e clientes estarão mais abertos a novas ideias e soluções inteligentes.

A dica para este final de expediente é não ter medo de se expor. A Lua em Gêmeos não gosta de quem fica escondido; ela premia quem circula, troca informações e faz o famoso networking. Se você trabalha com vendas ou apresentações, aproveite este pico de energia para fechar parcerias. Oportunidades podem surgir em conversas informais ou grupos de mensagens, então mantenha o radar ligado.

