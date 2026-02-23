Virada na carreira: 3 signos veem a vida profissional decolar hoje (23 de fevereiro) com notícia inesperada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:25
Sabe aquele e-mail que você estava esperando ou aquela resposta que parecia travada? Pois a energia de Gêmeos chegou para "lubrificar" as engrenagens da comunicação. Nesta tarde, o clima no trabalho mudou de morno para elétrico. Se você é de Gêmeos, Virgem ou Áries, prepare o gogó e os dedos: a rapidez mental será seu maior diferencial competitivo e as pessoas estarão, finalmente, prestando atenção no que você tem a dizer.
Para os Geminianos, o protagonismo é total. Você é o centro das atenções e sua facilidade de adaptação vai resolver problemas que pareciam impossíveis pela manhã. Já para os Virginianos, a visibilidade profissional está no auge. Sabe aquele relatório ou proposta que você preparou com tanto cuidado? É a hora de apresentá-lo, pois seus chefes e clientes estarão mais abertos a novas ideias e soluções inteligentes.
A dica para este final de expediente é não ter medo de se expor. A Lua em Gêmeos não gosta de quem fica escondido; ela premia quem circula, troca informações e faz o famoso networking. Se você trabalha com vendas ou apresentações, aproveite este pico de energia para fechar parcerias. Oportunidades podem surgir em conversas informais ou grupos de mensagens, então mantenha o radar ligado.
Mas atenção: com tanta agitação, o risco é prometer mais do que o relógio permite entregar. Seja ágil, mas mantenha o pé no chão que o Sol em Peixes ainda exige. O sucesso hoje não vem do esforço bruto, mas da inteligência em saber com quem falar e como vender o seu peixe. A sua voz é o seu maior trunfo agora.