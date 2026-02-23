Acesse sua conta
Virada na carreira: 3 signos veem a vida profissional decolar hoje (23 de fevereiro) com notícia inesperada

A entrada da Lua em Gêmeos acelera negociações e traz visibilidade para quem souber usar a palavra

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:25

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele e-mail que você estava esperando ou aquela resposta que parecia travada? Pois a energia de Gêmeos chegou para "lubrificar" as engrenagens da comunicação. Nesta tarde, o clima no trabalho mudou de morno para elétrico. Se você é de Gêmeos, Virgem ou Áries, prepare o gogó e os dedos: a rapidez mental será seu maior diferencial competitivo e as pessoas estarão, finalmente, prestando atenção no que você tem a dizer.

Para os Geminianos, o protagonismo é total. Você é o centro das atenções e sua facilidade de adaptação vai resolver problemas que pareciam impossíveis pela manhã. Já para os Virginianos, a visibilidade profissional está no auge. Sabe aquele relatório ou proposta que você preparou com tanto cuidado? É a hora de apresentá-lo, pois seus chefes e clientes estarão mais abertos a novas ideias e soluções inteligentes.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Cor e número da sorte de hoje (23 de fevereiro): estabilidade financeira, decisões maduras e equilíbrio emocional guiam os signos

A semana (entre 23 de fevereiro a 1º de março) marca uma virada inesperada que melhora drasticamente a vida de 3 signos

O universo responde aos esforços silenciosos e abençoa Touro, Gêmeos, Leão e Peixes de forma clara e evidente hoje (23 de fevereiro)

Carta domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (23 de fevereiro): atenção com tensões e necessidade de controle emocional

Anjo da Guarda desta segunda (23 de fevereiro) alerta 3 signos: tenha atitude firme para resolver pendências e evitar novos problemas

A dica para este final de expediente é não ter medo de se expor. A Lua em Gêmeos não gosta de quem fica escondido; ela premia quem circula, troca informações e faz o famoso networking. Se você trabalha com vendas ou apresentações, aproveite este pico de energia para fechar parcerias. Oportunidades podem surgir em conversas informais ou grupos de mensagens, então mantenha o radar ligado.

Mas atenção: com tanta agitação, o risco é prometer mais do que o relógio permite entregar. Seja ágil, mas mantenha o pé no chão que o Sol em Peixes ainda exige. O sucesso hoje não vem do esforço bruto, mas da inteligência em saber com quem falar e como vender o seu peixe. A sua voz é o seu maior trunfo agora.

Casamento forçado e sequestro; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (23 a 28 de fevereiro)

Casamento forçado e sequestro; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (23 a 28 de fevereiro)

Rush no Brasil: Confira locais, datas e como comprar ingressos para a turnê

Rush no Brasil: Confira locais, datas e como comprar ingressos para a turnê

Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Anjo da Guarda desta terça (24 de fevereiro): proteção espiritual te ajudará a bancar decisões e afastará conflitos

Anjo da Guarda desta terça (24 de fevereiro): proteção espiritual te ajudará a bancar decisões e afastará conflitos
3 signos têm uma virada poderosa nesta madrugada e veem a vida finalmente melhorar na terça (23 de fevereiro)

3 signos têm uma virada poderosa nesta madrugada e veem a vida finalmente melhorar na terça (23 de fevereiro)
Sincerão do BBB 26: participantes montam régua de prioridade e expõem rivais ao vivo

Sincerão do BBB 26: participantes montam régua de prioridade e expõem rivais ao vivo

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027
01

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja
03

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026
04

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026