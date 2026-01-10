ASTROLOGIA

Virada profissional: 4 signos recebem notícia decisiva e veem a vida decolar neste sábado (10 de janeiro)

O reconhecimento que você plantou em 2025 começa a dar frutos agora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 10:10

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentia que sua vida profissional estava andando em círculos, o cenário muda drasticamente neste 10 de janeiro.

O Sol em Capricórnio, o mestre da disciplina, se une à diplomacia da Lua em Libra para abrir portas que antes estavam trancadas.

Para os nativos de Capricórnio, Aquário, Leão e Virgem, o sábado não será apenas de descanso, mas de insights poderosos sobre como ganhar mais dinheiro e notoriedade no mercado.

Para o capricorniano, o destaque é total. Você está na vitrine e sua imagem pública nunca foi tão respeitada. É o momento de mostrar aquele projeto engavetado ou pedir aquela promoção, pois sua liderança está sendo observada "de cima".

Já os aquarianos sentem um desejo de expansão; talvez um curso no exterior ou uma mudança de estratégia no marketing pessoal seja a chave para o próximo nível. O segredo hoje é não ter medo de pensar grande, mantendo os pés no chão.

Leão e Virgem também entram no radar da prosperidade. Enquanto o leonino domina a arte da negociação e convence qualquer um através da fala, o virginiano colhe os louros de uma organização financeira impecável feita nos dias anteriores.

Se você trabalha com vendas, parcerias ou atendimento ao público, prepare-se para um movimento acima da média. O universo está pedindo para você profissionalizar sua paixão.

No final das contas, o sucesso hoje depende da sua capacidade de mediar conflitos. A Lua em Libra avisa que ninguém chega ao topo sozinho.

Use o sábado para fazer networking, enviar aquele e-mail importante ou simplesmente organizar seu espaço de trabalho para atrair boas energias.