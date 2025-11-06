NOVELA DAS 6

Zulma promete vingança enquanto Candinho planeja viagem em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (6)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:00

Zulma (Heloisa Périssé) vai beijar Candinho (Sergio Guizé) Êta Mundo Melhor! Crédito: Divulgação/TV Globo

Nesta quinta-feira (06), Êta Mundo Melhor! traz uma mistura de tensão, revelações e decisões importantes. Candinho anuncia a Dita que vão conhecer o Rio de Janeiro, enquanto Tamires tenta conversar com Túlio sobre seu antigo noivado, revelando momentos do passado quando ela ainda se chamava Elisete.

Marcondes surpreende Ernesto ao informar que a herança de Paixão será dele, aumentando a expectativa e os conflitos entre os personagens. Zulma, determinada a atrapalhar Dita, demite Zenaide, causando tristeza e sofrimento às crianças da Casa dos Anjos.

Celso comenta com Araújo que pretende revelar os problemas financeiros da fábrica a Candinho, enquanto Zulma promete vingança contra Dita. Sandra planeja seu casamento com Ernesto, intensificando as intrigas. Túlio, por sua vez, desabafa com Estela sobre Tamires/Elisete, e Quinzinho se mostra preocupado com a noite que passará com Jocasta.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

No meio de toda essa agitação, Dita conhece Adália, que a elogia como cantora, e reforça a Candinho que eles encontrarão Júnior, trazendo esperança e emoção à trama. Entre heranças, viagens e vinganças, o capítulo promete prender a atenção do público.