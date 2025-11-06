Zulma promete vingança enquanto Candinho planeja viagem em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (6)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:00
Nesta quinta-feira (06), Êta Mundo Melhor! traz uma mistura de tensão, revelações e decisões importantes. Candinho anuncia a Dita que vão conhecer o Rio de Janeiro, enquanto Tamires tenta conversar com Túlio sobre seu antigo noivado, revelando momentos do passado quando ela ainda se chamava Elisete.
Marcondes surpreende Ernesto ao informar que a herança de Paixão será dele, aumentando a expectativa e os conflitos entre os personagens. Zulma, determinada a atrapalhar Dita, demite Zenaide, causando tristeza e sofrimento às crianças da Casa dos Anjos.
Celso comenta com Araújo que pretende revelar os problemas financeiros da fábrica a Candinho, enquanto Zulma promete vingança contra Dita. Sandra planeja seu casamento com Ernesto, intensificando as intrigas. Túlio, por sua vez, desabafa com Estela sobre Tamires/Elisete, e Quinzinho se mostra preocupado com a noite que passará com Jocasta.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
No meio de toda essa agitação, Dita conhece Adália, que a elogia como cantora, e reforça a Candinho que eles encontrarão Júnior, trazendo esperança e emoção à trama. Entre heranças, viagens e vinganças, o capítulo promete prender a atenção do público.
‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.