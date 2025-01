VEJA AGENDA

Confira o calendário das principais competições de esportes Olímpicos em 2025

O ano de 2025 marca o início do novo ciclo rumo aos Jogos Olímpicos LA 2028. Durante todos os meses do ano, grandes nomes do esporte brasileiro e mundial estarão em ação nas principais competições de todas as modalidades. Serão cerca de 40 Campeonatos Mundiais, além de etapas de Copa do Mundo, torneios continentais, Grand Slams, e muito mais, incluindo diversos eventos em solo brasileiro.