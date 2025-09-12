Acesse sua conta
Jerônimo comete gafe ao falar sobre violência na Bahia e é criticado nas redes

Governador baiano falou sobre a sensação de insegurança

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 22:28

Jerônimo Rodrigues
Jerônimo Rodrigues Crédito: Reprodução

governador Jerônimo Rodrigues (PT) cometeu uma gafe durante uma entrevista nesta sexta-feira (12). Enquanto participava do programa Bahia Meio Dia, da TV Bahia, ele foi questionado, entre outros assuntos, sobre a segurança pública no estado.

Ao ser perguntado sobre o investimento no enfrentamento à violência na capital baiana, com destaque para os tiroteios que se tornaram mais frequentes, o governador iniciou dizendo que a questão tem a ver com "o sentimento de segurança".

Ele elencou algumas das ações da sua gestão, como a abertura de concurso e investimento em equipamentos, e acrescentou: "A sensação de insegurança é cada vez maior, isso é importante para a gente poder dirigir as políticas públicas".

A frase não foi bem recebida. Nas redes sociais, usuários criticaram a fala do governador. No Instagram, uma usuária escreveu: "Uma porta falando é mais coerente que ele". Outro comentou: "Mais perdido que cego em tiroteio".

Veja alguns comentários sobre a fala do governador

Comentários sobre fala do governador Jerônimo Rodrigues por Reprodução
Comentários sobre fala do governador Jerônimo Rodrigues por Reprodução
Comentários sobre fala do governador Jerônimo Rodrigues por Reprodução
Comentários sobre fala do governador Jerônimo Rodrigues por Reprodução
Comentários sobre fala do governador Jerônimo Rodrigues por Reprodução
1 de 5
Comentários sobre fala do governador Jerônimo Rodrigues por Reprodução

Em outro comentário, um usuário disse: "Misericórdia! Já respondeu: salve-se quem puder". Outro falou que o "governador tá sendo sincero". Teve ainda um que escreveu que Jerônimo "vive em uma simulação".

Tiroteios

O desconforto com a fala do governador tem base nos dados. Só em Salvador e Região Metropolitana, o número de tiroteios registados já passou de 1.000 desde o início de agosto. Nesse período, 835 pessoas morreram nas ocorrências.

Só em dois bairros da capital, Federação e Engenho Velho da Federação, foram mais de 30 tiroteios somados em menos de oito meses com 24 pessoas mortas. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, que monitora a violência armada em capitais do país.

Além disso, a Bahia figurou mais uma vez o topo do ranking dos estados mais violentos do país, de acordo com a edição de 2025 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento apontou que o estado lidera em número de homicídios, com mais de 6 mil mortes registradas no último ano, além de ter, novamente, a polícia mais letal do país, com mais de 1.556 mortes decorrentes de intervenções policiais no estado.

Ainda de acordo com o anuário, a Bahia também tem cinco das dez cidades mais violentas do país, espalhadas por diferentes regiões: Jequié, no sudoeste; Juazeiro, no norte; Camaçari e Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador; e Feira de Santana, no centro-norte.

