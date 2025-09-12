PEGOU MAL

Jerônimo comete gafe ao falar sobre violência na Bahia e é criticado nas redes

Governador baiano falou sobre a sensação de insegurança

Monique Lobo

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 22:28

Jerônimo Rodrigues Crédito: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) cometeu uma gafe durante uma entrevista nesta sexta-feira (12). Enquanto participava do programa Bahia Meio Dia, da TV Bahia, ele foi questionado, entre outros assuntos, sobre a segurança pública no estado.

Ao ser perguntado sobre o investimento no enfrentamento à violência na capital baiana, com destaque para os tiroteios que se tornaram mais frequentes, o governador iniciou dizendo que a questão tem a ver com "o sentimento de segurança".

Ele elencou algumas das ações da sua gestão, como a abertura de concurso e investimento em equipamentos, e acrescentou: "A sensação de insegurança é cada vez maior, isso é importante para a gente poder dirigir as políticas públicas".

A frase não foi bem recebida. Nas redes sociais, usuários criticaram a fala do governador. No Instagram, uma usuária escreveu: "Uma porta falando é mais coerente que ele". Outro comentou: "Mais perdido que cego em tiroteio".

Em outro comentário, um usuário disse: "Misericórdia! Já respondeu: salve-se quem puder". Outro falou que o "governador tá sendo sincero". Teve ainda um que escreveu que Jerônimo "vive em uma simulação".

Tiroteios

O desconforto com a fala do governador tem base nos dados. Só em Salvador e Região Metropolitana, o número de tiroteios registados já passou de 1.000 desde o início de agosto. Nesse período, 835 pessoas morreram nas ocorrências.

Só em dois bairros da capital, Federação e Engenho Velho da Federação, foram mais de 30 tiroteios somados em menos de oito meses com 24 pessoas mortas. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, que monitora a violência armada em capitais do país.

Além disso, a Bahia figurou mais uma vez o topo do ranking dos estados mais violentos do país, de acordo com a edição de 2025 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento apontou que o estado lidera em número de homicídios, com mais de 6 mil mortes registradas no último ano, além de ter, novamente, a polícia mais letal do país, com mais de 1.556 mortes decorrentes de intervenções policiais no estado.