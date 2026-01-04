Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 12:12
Se você sentiu o dia começar mais sensível, não foi impressão. O domingo traz um clima emocional intenso, mas alguns signos sentirão com mais força a virada energética que acontece no fim do dia.
A Lua em transição ativa sentimentos profundos, mas também desperta coragem e vontade de se posicionar.
A Lua no seu signo amplia emoções, intuição e magnetismo pessoal. É um dia para se priorizar.
A energia muda completamente à noite. Seu brilho retorna e você sente vontade de se mostrar mais.
Reflexões importantes sobre futuro e reconhecimento ganham clareza hoje.
Desejo de expansão, aprendizado e mudança de perspectiva. Algo faz sentido agora.
Criatividade, romance e leveza emocional marcam o domingo.
Para os demais signos, o dia pede equilíbrio entre acolher o que sente e não se fechar demais. O céu não quer isolamento prolongado, quer verdade emocional e expressão.
Recado do Universo: sentir é necessário, mas se esconder não.