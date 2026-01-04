ASTROLOGIA

A Lua virou: 5 signos sentem uma mudança poderosa de energia a partir deste domingo (4 de janeiro)

Com a Lua deixando Câncer e entrando em Leão, alguns signos sentem o chamado para sair do recolhimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 12:12

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentiu o dia começar mais sensível, não foi impressão. O domingo traz um clima emocional intenso, mas alguns signos sentirão com mais força a virada energética que acontece no fim do dia.

A Lua em transição ativa sentimentos profundos, mas também desperta coragem e vontade de se posicionar.

Veja quem mais sente esse movimento:

Câncer

A Lua no seu signo amplia emoções, intuição e magnetismo pessoal. É um dia para se priorizar.

Leão

A energia muda completamente à noite. Seu brilho retorna e você sente vontade de se mostrar mais.

Libra

Reflexões importantes sobre futuro e reconhecimento ganham clareza hoje.

Escorpião

Desejo de expansão, aprendizado e mudança de perspectiva. Algo faz sentido agora.

Peixes

Criatividade, romance e leveza emocional marcam o domingo.

Para os demais signos, o dia pede equilíbrio entre acolher o que sente e não se fechar demais. O céu não quer isolamento prolongado, quer verdade emocional e expressão.