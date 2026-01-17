Acesse sua conta
Acabou a espera: Saiba quais signos terão uma virada poderosa e pé no chão a partir de hoje (17 de janeiro)

Veja como a união entre Sol e Lua vai transformar seus planos em realidade concreta ainda este fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:07

Signos
Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

Se os últimos dias foram marcados por uma certa "bagunça" emocional ou excessos, o despertar deste sábado traz um choque de realidade necessário. O céu mudou.

A Lua agora caminha de mãos dadas com o Sol no rigoroso signo de Capricórnio, o que significa que o universo parou de apenas sonhar e começou a construir. Para quem estava se sentindo perdido, o dia 17 de janeiro oferece a bússola que faltava para colocar a vida nos trilhos.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

O movimento pede silêncio e estratégia. Não é mais sobre o que você quer fazer, mas sobre o que você consegue sustentar a longo prazo.

É o momento de olhar para sua agenda, suas metas de 2026 e decidir o que merece seu suor. Essa energia de "Terra" traz um alívio para quem estava ansioso: o foco agora é o passo a passo. Menos barulho, mais resultado.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Aproveite o sábado para organizar o que ficou pendente. Quando você coloca ordem no seu espaço físico, a mente acompanha. O céu de hoje favorece quem tem coragem de olhar para as próprias falhas e corrigi-las com maturidade.

O sucesso não vem da sorte, mas da persistência e hoje, o universo está do lado de quem trabalha em silêncio.

