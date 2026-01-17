Acabou a espera: Saiba quais signos terão uma virada poderosa e pé no chão a partir de hoje (17 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
17 de janeiro de 2026
Se os últimos dias foram marcados por uma certa "bagunça" emocional ou excessos, o despertar deste sábado traz um choque de realidade necessário. O céu mudou.
A Lua agora caminha de mãos dadas com o Sol no rigoroso signo de Capricórnio, o que significa que o universo parou de apenas sonhar e começou a construir. Para quem estava se sentindo perdido, o dia 17 de janeiro oferece a bússola que faltava para colocar a vida nos trilhos.
O movimento pede silêncio e estratégia. Não é mais sobre o que você quer fazer, mas sobre o que você consegue sustentar a longo prazo.
É o momento de olhar para sua agenda, suas metas de 2026 e decidir o que merece seu suor. Essa energia de "Terra" traz um alívio para quem estava ansioso: o foco agora é o passo a passo. Menos barulho, mais resultado.
Aproveite o sábado para organizar o que ficou pendente. Quando você coloca ordem no seu espaço físico, a mente acompanha. O céu de hoje favorece quem tem coragem de olhar para as próprias falhas e corrigi-las com maturidade.
O sucesso não vem da sorte, mas da persistência e hoje, o universo está do lado de quem trabalha em silêncio.