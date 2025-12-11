Anjo do Destino traz clareza e 5 signos entram em fase de crescimento poderoso a partir de hoje (11 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:50
A quinta-feira (11) funciona como uma espécie de portal dentro de dezembro: aquilo que estava travado finalmente encontra passagem. É a força da Lua Crescente junto com o Anjo do Destino empurrando objetivos e despertando clareza.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Cinco signos, em especial, sentem essa energia de maneira mais intensa: aumento de produtividade, entendimento emocional, boas conversas e aquela sensação de “agora vai”.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Durante o dia, tudo que envolve planejamento prospera. À noite, o cenário muda para introspecção, perfeita para quem precisa reconsiderar estratégias antes de seguir.
Se dezembro parecia lento, hoje ele engrena.