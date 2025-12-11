ASTROLOGIA

Anjo do Destino traz clareza e 5 signos entram em fase de crescimento poderoso a partir de hoje (11 de dezembro)

A energia do dia coloca os signos no ritmo do mês e desperta decisões que trazem avanço real

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:50

Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (11) funciona como uma espécie de portal dentro de dezembro: aquilo que estava travado finalmente encontra passagem. É a força da Lua Crescente junto com o Anjo do Destino empurrando objetivos e despertando clareza.

Cinco signos, em especial, sentem essa energia de maneira mais intensa: aumento de produtividade, entendimento emocional, boas conversas e aquela sensação de “agora vai”.

Durante o dia, tudo que envolve planejamento prospera. À noite, o cenário muda para introspecção, perfeita para quem precisa reconsiderar estratégias antes de seguir.