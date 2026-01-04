ASTROLOGIA

Atenção: O erro que 5 signos não podem cometer no amor hoje se quiserem manter a paz (4 de janeiro)

O céu pede acolhimento, escuta e menos orgulho, especialmente nos relacionamentos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 16:16

Paixões podem mudar destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

O domingo traz um recado claro para o amor: não é dia de cobrança, é dia de presença. Com a Lua em Câncer durante quase todo o dia, o clima favorece conversas sinceras, aproximações e até reconciliações.

Relacionamentos pedem menos defesa e mais vulnerabilidade. À noite, com a Lua entrando em Leão, a paixão e o desejo de atenção aumentam, mas só fluem bem se vierem acompanhados de afeto.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Veja como o amor se manifesta para os signos:

Áries: Gestos simples dizem mais que atitudes impulsivas.

Touro: Segurança emocional é mais importante que palavras bonitas.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Gêmeos: Estabilidade emocional fortalece o vínculo.

Câncer: Emoções intensas, cuidado para não absorver demais.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Leão: Desejo de reconhecimento cresce; evite dramas.

Virgem: Amor cresce na parceria e no apoio mútuo.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Libra: Conversas maduras alinham expectativas.

Escorpião: Intimidade e profundidade fortalecem laços.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Sagitário: Verdades precisam ser ditas com carinho.

Capricórnio: Menos rigidez, mais afeto.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Aquário: Cuidar da rotina também é cuidar do amor.

Peixes: Romance e sensibilidade no ar.