Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 16:16
O domingo traz um recado claro para o amor: não é dia de cobrança, é dia de presença. Com a Lua em Câncer durante quase todo o dia, o clima favorece conversas sinceras, aproximações e até reconciliações.
Relacionamentos pedem menos defesa e mais vulnerabilidade. À noite, com a Lua entrando em Leão, a paixão e o desejo de atenção aumentam, mas só fluem bem se vierem acompanhados de afeto.
Áries: Gestos simples dizem mais que atitudes impulsivas.
Touro: Segurança emocional é mais importante que palavras bonitas.
Gêmeos: Estabilidade emocional fortalece o vínculo.
Câncer: Emoções intensas, cuidado para não absorver demais.
Leão: Desejo de reconhecimento cresce; evite dramas.
Virgem: Amor cresce na parceria e no apoio mútuo.
Libra: Conversas maduras alinham expectativas.
Escorpião: Intimidade e profundidade fortalecem laços.
Sagitário: Verdades precisam ser ditas com carinho.
Capricórnio: Menos rigidez, mais afeto.
Aquário: Cuidar da rotina também é cuidar do amor.
Peixes: Romance e sensibilidade no ar.
Dica do dia: quem acolhe, aproxima. Quem cobra, afasta.