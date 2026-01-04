Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atenção: O erro que 5 signos não podem cometer no amor hoje se quiserem manter a paz (4 de janeiro)

O céu pede acolhimento, escuta e menos orgulho, especialmente nos relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 16:16

Paixões podem mudar destino dos signos
Paixões podem mudar destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

O domingo traz um recado claro para o amor: não é dia de cobrança, é dia de presença. Com a Lua em Câncer durante quase todo o dia, o clima favorece conversas sinceras, aproximações e até reconciliações.

Relacionamentos pedem menos defesa e mais vulnerabilidade. À noite, com a Lua entrando em Leão, a paixão e o desejo de atenção aumentam, mas só fluem bem se vierem acompanhados de afeto.

Leia mais

Imagem - Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque: 'Fui humilhada'

Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque: 'Fui humilhada'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (4) podem vir através dos sonhos

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (4) podem vir através dos sonhos

Imagem - Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Veja como o amor se manifesta para os signos:

Áries: Gestos simples dizem mais que atitudes impulsivas.

Touro: Segurança emocional é mais importante que palavras bonitas.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Gêmeos: Estabilidade emocional fortalece o vínculo.

Câncer: Emoções intensas, cuidado para não absorver demais.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Leão: Desejo de reconhecimento cresce; evite dramas.

Virgem: Amor cresce na parceria e no apoio mútuo.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: Conversas maduras alinham expectativas.

Escorpião: Intimidade e profundidade fortalecem laços.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Sagitário: Verdades precisam ser ditas com carinho.

Capricórnio: Menos rigidez, mais afeto.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Aquário: Cuidar da rotina também é cuidar do amor.

Peixes: Romance e sensibilidade no ar.

Dica do dia: quem acolhe, aproxima. Quem cobra, afasta.

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana

Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana

Imagem - O domingo (4 de janeiro) traz um convite claro para desacelerar, ouvir o coração e aliviar cobranças internas

O domingo (4 de janeiro) traz um convite claro para desacelerar, ouvir o coração e aliviar cobranças internas

Imagem - Dia 4 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 4 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

LEIA MAIS SOBRE O CASO

3 signos estão destinados a conhecer a pessoa com quem vão se casar em 2026

5 signos vão receber as maiores oportunidades financeiras e brilhar no dinheiro em 2026

Esses 4 signos serão os verdadeiros protagonistas de 2026

O Caminho domina o Baralho Cigano deste domingo (4 de janeiro): escolhas conscientes e definição de rumos

Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - 2026 marca a virada mais poderosa da vida deste signo, que viverá um ano de recompensas e conquistas

2026 marca a virada mais poderosa da vida deste signo, que viverá um ano de recompensas e conquistas
Imagem - As 7 plantas da prosperidade são muito fáceis de cultivar no Brasil

As 7 plantas da prosperidade são muito fáceis de cultivar no Brasil
Imagem - Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa
01

Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Nove apostas da Bahia faturam prêmio na Lotofácil; veja valores
03

Nove apostas da Bahia faturam prêmio na Lotofácil; veja valores

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
04

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais