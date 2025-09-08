Acesse sua conta
Candinho conhece casal que adotará Samir em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (8)

Na trama de Walcyr Carrasco, confusões, paixões e decisões inesperadas agitam a vida de Candinho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 05:00

Celso (Rainer Cadete) casal que adotará Samir (Davi Malizia) em Êta MUndo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (08) de Êta Mundo Melhor! promete muita emoção, intrigas e surpresas na novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

A trama se intensifica com Sabiá perseguindo Ernesto, que se vê acuado por uma multidão. Enquanto isso, Tamires ameaça Francine e Mirtes, aumentando a tensão na história. Sônia revela seu sentimento por Lauro, e Tobias exige que o médico esclareça toda a confusão.

Tales e Lúcio anunciam que Dita fará uma turnê como rainha do rádio, enquanto Olga garante a Araújo e Celso que conseguirá enganar Asdrúbal. Sabiá consegue capturar Ernesto, gerando desespero em Estela, que corre ao hospital para vê-lo.

Entre momentos de emoção e decisões familiares, Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir, e Zulma anuncia oficialmente a adoção. Samir, no entanto, pede ajuda ao amigo para tentar evitar ser adotado, enquanto Dita sofre ao se separar de Joaquim para cumprir sua turnê.

Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

