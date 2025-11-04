NOVELA DAS 6

Candinho se esconde e Dita sente mau pressentimento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (4)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta mundo melhor!" Crédito: Globo/Reprodução

Nesta terça-feira (04), Êta Mundo Melhor! traz tensão, romance e decisões importantes. Candinho se esconde de Zulma com a ajuda das crianças, enquanto Dita escolhe o vestido de noiva com Haydée, preparando-se para o grande dia.

Zenaide reconhece a voz de Asdrúbal ao chegar à Casa dos Anjos, e Olga propõe uma aliança a Ernesto, aumentando ainda mais as intrigas da trama. Túlio não esconde seus sentimentos e declara sua paixão por Estela, enquanto Margarida confronta Olímpia por seus segredos.

Cunegundes e Jocasta firmam um acordo envolvendo Quinzinho, e Zé dos Porcos admite a Maria Divina que ainda não sabe se gosta dela ou de Francine. Celso decide vender sua casa para quitar as dívidas da fábrica e promete a Araújo que não se envolverá mais em golpes, mas fica incomodado ao flagrar Túlio com Estela.

Zulma, por sua vez, garante que fará de tudo para impedir o casamento de Candinho, enquanto Dita sente um mau pressentimento sobre os acontecimentos. Entre amor, segredos e intrigas, o capítulo promete prender os telespectadores até o último minuto.