Candinho se esconde e Dita sente mau pressentimento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (4)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:00
Nesta terça-feira (04), Êta Mundo Melhor! traz tensão, romance e decisões importantes. Candinho se esconde de Zulma com a ajuda das crianças, enquanto Dita escolhe o vestido de noiva com Haydée, preparando-se para o grande dia.
Zenaide reconhece a voz de Asdrúbal ao chegar à Casa dos Anjos, e Olga propõe uma aliança a Ernesto, aumentando ainda mais as intrigas da trama. Túlio não esconde seus sentimentos e declara sua paixão por Estela, enquanto Margarida confronta Olímpia por seus segredos.
Cunegundes e Jocasta firmam um acordo envolvendo Quinzinho, e Zé dos Porcos admite a Maria Divina que ainda não sabe se gosta dela ou de Francine. Celso decide vender sua casa para quitar as dívidas da fábrica e promete a Araújo que não se envolverá mais em golpes, mas fica incomodado ao flagrar Túlio com Estela.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Zulma, por sua vez, garante que fará de tudo para impedir o casamento de Candinho, enquanto Dita sente um mau pressentimento sobre os acontecimentos. Entre amor, segredos e intrigas, o capítulo promete prender os telespectadores até o último minuto.
‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.