Casamento de Candinho e Dita tem obstáculos em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (3)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:00

Dita (Jeniffer Nacimento) e Candinho (Sergio Guizé) se casam e têm lua de mel no Rio de Janeiro - Êta Mundo Melhor!
Dita (Jeniffer Nacimento) e Candinho (Sergio Guizé) se casam e têm lua de mel no Rio de Janeiro - Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta segunda-feira (03), Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções. Dita garante a Manoela que ficará ao lado de Candinho, enquanto Asdrúbal ajuda Sabiá a conquistar Zenaide. Margarida inventa um romance secreto com Adamo Angel para Olímpia, provocando um confronto com Lúcio.

Haydée, por sua vez, deixa escapar para Araújo que gostaria de namorá-lo. Sandra continua suas tramas e auxilia Ernesto a falsificar a assinatura de Paixão no testamento. No hospital, Estela retoma suas atividades e reencontra Túlio, reacendendo antigos sentimentos.

O destaque do dia é Candinho, que vai à Casa dos Anjos para convidar as crianças para seu casamento, mas se depara com Zulma, pronta para criar obstáculos e atrapalhar a felicidade do casal. Entre intrigas e declarações, o capítulo traz romance, drama e muitas reviravoltas.

‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.

