Casamento de Candinho e Dita tem obstáculos em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (3)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:00
Nesta segunda-feira (03), Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções. Dita garante a Manoela que ficará ao lado de Candinho, enquanto Asdrúbal ajuda Sabiá a conquistar Zenaide. Margarida inventa um romance secreto com Adamo Angel para Olímpia, provocando um confronto com Lúcio.
Haydée, por sua vez, deixa escapar para Araújo que gostaria de namorá-lo. Sandra continua suas tramas e auxilia Ernesto a falsificar a assinatura de Paixão no testamento. No hospital, Estela retoma suas atividades e reencontra Túlio, reacendendo antigos sentimentos.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
O destaque do dia é Candinho, que vai à Casa dos Anjos para convidar as crianças para seu casamento, mas se depara com Zulma, pronta para criar obstáculos e atrapalhar a felicidade do casal. Entre intrigas e declarações, o capítulo traz romance, drama e muitas reviravoltas.
‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.