Celso toma decisão cruel e deixa Candinho arrasado em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (29)

Capítulo promete fortes emoções com reencontros, chantagens e um possível sacrifício que abala o coração de Candinho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Prepare o coração, porque o capítulo desta quarta-feira (29) de ‘Êta Mundo Melhor!’ promete mexer com as emoções do público. A novela das 18h, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e dirigida por Amora Mautner, chega com uma sequência de reviravoltas intensas e momentos decisivos para os personagens.

A notícia de que Policarpo será transferido para outra cidade deixa Candinho completamente desesperado. A situação se complica ainda mais quando Celso se recusa a ceder à chantagem de Zulma, que mantém Sandra em cativeiro e a obriga a escrever uma carta para tentar manipular o irmão.

Enquanto isso, Ernesto pressiona Paixão a assinar o testamento, mas o padrinho passa mal antes de concluir o documento. No meio do caos, Olímpia denuncia Maria Divina e Dita ao delegado por venderem na rua, trazendo novos conflitos à trama.

O clima esquenta também no campo: Sônia reencontra Lauro, o que incomoda Tobias, e Francine chega ao sítio exigindo saber onde ficará hospedada. Asdrúbal, por sua vez, tenta ajudar Sabiá a conquistar Zenaide, escrevendo uma carta de amor.

Em meio a tantos acontecimentos, Estela finalmente recupera a memória, para alegria de Anabela e Celso, que celebram a união da família. Já Maria Divina decide retornar ao sítio, enquanto Dita confessa a Candinho que sonha em voltar a cantar.

Mas o golpe mais duro vem no fim do capítulo: Celso anuncia a Candinho que Policarpo será sacrificado, deixando o protagonista devastado.

‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.

