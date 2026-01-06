Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
6 de janeiro de 2026
O clima emocional desta terça-feira pede coragem para sentir e responsabilidade para lidar com o que vem junto. A Lua em Leão intensifica desejos, carência por atenção e vontade de ser escolhido. Já o Sol em Capricórnio lembra que amor também é compromisso, escolha diária e estrutura.
Relacionamentos podem entrar em pauta, seja para fortalecer laços, seja para expor o que vinha sendo evitado. Para quem está solteiro, o magnetismo está no ar, mas o céu avisa: atração sem base tende a durar pouco.
Conversas francas, atitudes coerentes e gestos sinceros fazem toda a diferença hoje.
Dica astral: amor que cresce é aquele que combina emoção com responsabilidade.