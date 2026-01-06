ASTROLOGIA

Céu anuncia reencontros e compromissos sérios para os signos de Leão, Libra e Capricórnio (6 de janeiro)

Lua em Leão esquenta emoções e Sol em Capricórnio cobra maturidade os vínculos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:14

O clima emocional desta terça-feira pede coragem para sentir e responsabilidade para lidar com o que vem junto. A Lua em Leão intensifica desejos, carência por atenção e vontade de ser escolhido. Já o Sol em Capricórnio lembra que amor também é compromisso, escolha diária e estrutura.

Relacionamentos podem entrar em pauta, seja para fortalecer laços, seja para expor o que vinha sendo evitado. Para quem está solteiro, o magnetismo está no ar, mas o céu avisa: atração sem base tende a durar pouco.

Conversas francas, atitudes coerentes e gestos sinceros fazem toda a diferença hoje.