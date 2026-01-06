Acesse sua conta
Céu anuncia reencontros e compromissos sérios para os signos de Leão, Libra e Capricórnio (6 de janeiro)

Lua em Leão esquenta emoções e Sol em Capricórnio cobra maturidade os vínculos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:14

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O clima emocional desta terça-feira pede coragem para sentir e responsabilidade para lidar com o que vem junto. A Lua em Leão intensifica desejos, carência por atenção e vontade de ser escolhido. Já o Sol em Capricórnio lembra que amor também é compromisso, escolha diária e estrutura.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Relacionamentos podem entrar em pauta, seja para fortalecer laços, seja para expor o que vinha sendo evitado. Para quem está solteiro, o magnetismo está no ar, mas o céu avisa: atração sem base tende a durar pouco.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Conversas francas, atitudes coerentes e gestos sinceros fazem toda a diferença hoje.

Dica astral: amor que cresce é aquele que combina emoção com responsabilidade.

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

O melhor mês de 2026 para cada signo: veja qual será seu momento de virar o jogo

Depois de um 2025 difícil, o sucesso finalmente chega para esses 3 signos em 2026

Agora vai! 5 dicas para não errar e conseguir ter uma vida mais saudável em 2026

Quer ser aprovado em concurso em 2026? Veja 5 dicas para aumentar suas chances

