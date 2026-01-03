ASTROLOGIA

Dia da virada emocional: o que estava travado finalmente começa a fluir para 4 signos ainda hoje (3 de janeiro)

Céu favorece reconciliações internas, conversas sinceras e cuidado com a própria história

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 16:16

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Cheia em Câncer não chega para causar caos, ela chega para curar. Neste sábado, o céu pede pausa, escuta e acolhimento. Emoções antigas podem ressurgir, mas não para machucar: para serem compreendidas.

É um dia poderoso para cuidar do lar, da família e, principalmente, do seu mundo interno.

Signos de Fogo: aprendem a desacelerar.

Signos de Terra: equilibram razão e emoção.

Signos de Ar: encontram clareza nos diálogos.

Signos de Água: vivem um pico de sensibilidade e intuição.

