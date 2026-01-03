Dia da virada emocional: o que estava travado finalmente começa a fluir para 4 signos ainda hoje (3 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 16:16
A Lua Cheia em Câncer não chega para causar caos, ela chega para curar. Neste sábado, o céu pede pausa, escuta e acolhimento. Emoções antigas podem ressurgir, mas não para machucar: para serem compreendidas.
É um dia poderoso para cuidar do lar, da família e, principalmente, do seu mundo interno.
Signos de Fogo: aprendem a desacelerar.
Signos de Terra: equilibram razão e emoção.
Signos de Ar: encontram clareza nos diálogos.
Signos de Água: vivem um pico de sensibilidade e intuição.
Se algo incomodar hoje, não ignore. O céu está mostrando exatamente onde você precisa se olhar com mais carinho.