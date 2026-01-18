Dinheiro à vista? 3 signos podem ter surpresas e clareza sobre lucros ainda hoje (18 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 19:19
Sexta-feira foi dia de movimento, mas hoje é o dia de olhar para os números. Para Sagitário, Gêmeos e Áries, o domingo traz uma clareza financeira necessária. O otimismo exagerado dá lugar ao pragmatismo: é hora de calcular, poupar e investir com inteligência.
Se existia uma dívida travada ou uma dúvida sobre como aumentar sua renda, a resposta virá através de um planejamento detalhado que você deve fazer ainda hoje.
Áries já começa a arquitetar o sucesso da próxima semana, focando em metas de carreira que trazem retorno imediato. Gêmeos precisa investigar pendências ocultas, enquanto Sagitário deve valorizar seu próprio talento para não perder dinheiro.
O sucesso financeiro em 2026 começa na organização deste domingo. Quem souber planejar o orçamento hoje, terminará a semana no azul e com novas oportunidades batendo à porta.