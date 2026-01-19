​Dinheiro à vista? Hoje (19 de janeiro) marca um dia de virada financeira para 4 signos; saiba como lucrar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:20
Segunda-feira é dia de planejar lucros, e os astros confirmam: a prosperidade hoje vem para quem tem estratégia.
Com a Lua em Capricórnio focando no valor próprio e na produtividade, os signos de Sagitário, Áries, Escorpião e Capricórnio estão sob uma luz favorável para negócios.
Não é dia de contar com a sorte, mas de negociar taxas, pedir aumentos ou organizar investimentos a longo prazo.
Para o sagitariano, o otimismo deve dar lugar ao realismo; valorize seu tempo e seu talento. Áries e Capricórnio estão em posição de liderança, o que facilita fechamentos de contratos duradouros.
Já Escorpião deve usar sua fala afiada para negociar e vender ideias com autoridade. O sucesso financeiro hoje é uma construção passo a passo. Se você organizar seus números agora, terá a segurança necessária para ousar nos próximos meses de 2026.