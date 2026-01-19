ASTROLOGIA

​Dinheiro à vista? Hoje (19 de janeiro) marca um dia de virada financeira para 4 signos; saiba como lucrar

Veja como planejar seu orçamento para terminar a semana no azul

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:20

Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

​Segunda-feira é dia de planejar lucros, e os astros confirmam: a prosperidade hoje vem para quem tem estratégia.



Com a Lua em Capricórnio focando no valor próprio e na produtividade, os signos de Sagitário, Áries, Escorpião e Capricórnio estão sob uma luz favorável para negócios.

Não é dia de contar com a sorte, mas de negociar taxas, pedir aumentos ou organizar investimentos a longo prazo.

​Para o sagitariano, o otimismo deve dar lugar ao realismo; valorize seu tempo e seu talento. Áries e Capricórnio estão em posição de liderança, o que facilita fechamentos de contratos duradouros.

