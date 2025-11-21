MENSAGEM

É hora de parar de se culpar: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (24)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18:53

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Não deu para fazer nesse ano? Não precisa de correria! Chegamos mais uma vez ao final de um ano repleto de desafios, mas também de conquistas. É normal que nesse momento muitas vezes nos culparmos pelo que não deu certo, pelo que não fluiu, mas se deixe consumir por esse sentimento ruim.



É o momento de refletir no que deu certo, não deu certo e as pendências que não deram para serem feitas neste ano, podem acontecer em 2026, mas para isso, é preciso esforço, além de deixar a procrastinação de lado!

A sorte do dia te incentiva a planejar melhor seus objetivos e prioridades para 2026, para que as coisas ocorram como você espera, mas caso não aconteça, não se frustre, continue tentando!

A mensagem é a seguinte:

Ainda é tempo!

