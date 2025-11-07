NOVELA DAS 6

Ernesto e Sandra se casam em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (7)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:00

Ernesto e Sandra se casam e Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta sexta-feira (07), Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções. Ernesto comemora sua futura herança durante uma noite no dancing, enquanto Sandra decide deixar a casa de Celso, adicionando tensão à trama.

Maria Divina aparece como aliada e ajuda Zé dos Porcos a salvar um porco, reforçando o lado cômico e afetivo da novela. Francine demonstra interesse por Anacleto, enquanto Cunegundes interrompe a noite de Quinzinho e Jocasta, causando constrangimento.

Zé dos Porcos aproveita o momento e se declara para Maria Divina, adicionando romance à história. Zulma, determinada a atrapalhar Candinho e Dita, exige que Samir revele o destino da lua de mel do casal. Celso apresenta seus filhos para Estela, criando momentos emocionantes e familiares.

Picolé percebe a aproximação de Asdrúbal e Zenaide, enquanto Túlio procura Tamires, aumentando o clima de suspense e expectativas. Para encerrar o capítulo, Ernesto e Sandra oficializam sua união em casamento, e Zulma decide partir para o Rio de Janeiro, reforçando sua trama de vingança.