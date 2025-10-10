Acesse sua conta
Ernesto manipula Mirtes e Candinho reencontra a vilã em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (10)

O capítulo desta sexta promete confrontos, fugas, reviravoltas e um reencontro que vai agitar a novela das seis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:19

Ernesto (Eriberto Leão) em cena de Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo desta sexta-feira (10) de Êta Mundo Melhor! promete muita tensão e surpresas para o público. A trama das 18h, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, traz reviravoltas que podem mudar completamente o rumo de vários personagens.

A disputa entre Sandra e Zulma chega a um ponto crítico. As duas têm um embate direto que promete abalar as estruturas da mansão e revelar segredos do passado. Enquanto isso, Ernesto decide colocar fim em seu relacionamento com Tamires mas, como sempre, o vilão não deixa de manipular quem estiver ao seu redor.

Dessa vez, a vítima é Mirtes, que acaba caindo nas armadilhas dele. Ao mesmo tempo, Inês resolve enfrentar Ernesto e provocar o vilão, sem imaginar as consequências de sua ousadia.

Na fazenda, Asdrúbal finalmente revela sua verdadeira identidade à família de Cunegundes, deixando todos em choque. Já Maria Divina passa por um novo drama ao descobrir que sua preciosa esmeralda foi roubada.

Enquanto isso, Túlio percebe que Estela desapareceu, mas a moça logo retorna, apavorada, e confessa que está com medo. Anabela, por sua vez, acredita ter ouvido a voz da irmã e se desespera.

Dita abre o coração e admite a Candinho que quer ser apenas sua amiga. Já Tobias tenta se reaproximar de Lauro, enquanto Sônia surpreende ao beijar Quincas.

Os momentos finais do capítulo prometem emocionar: Picolé e Zé dos Porcos sofrem por amor, e Candinho, ao andar pela cidade, acaba se deparando com Sandra, a mulher que tanto marcou seu destino.

Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, com direção artística de Amora Mautner e escrita de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.

