Esposa do jogador Lincoln Henrique fica do lado de Bruna Biancardi e detona Virginia: ‘Maria chuteira’

Adriana Müller, esposa do meia-atacante do Grêmio, ‘soltou o verbo’ nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:35

Esposa de atleta detonou influencer em comentário de apoio a Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Virginia esteve envolvida em mais uma polêmica nesta semana após Bruna Biancardi rebater uma declaração em uma entrevista para o jornalista Leo Dias em relação a uma ligação que a influenciadora tinha feito para Neymar, esposo de Biancardi, após uma festa, às 2h da madrugada.

Após críticas, até mesmo ao canal de informação que a empresária concedeu a entrevista, a esposa de outro jogador de futebol não poupou palavras e também detonou Virginia. A esposa do jogador Lincoln Henrique, ex-meia-atacante do Grêmio que hoje está no clube português FC Alverca, Adriana Müller, resolveu entrar na polêmica.

Em um comentário em uma página do Instagram, Adriana apoiou Bruna. “Bruna, você arrasa quando o assunto é colocar Maria Chuteira no seu devido lugar. Esposa sendo esposa”, escreveu a esposa do atleta em meio a rumores de affair de Virginia com o jogador Vini Jr.

Bruna tinha afirmado em uma publicação feita por Leo Dias que Virginia “já demonstrou não ter postura e educação”, e que além disso se submeteu a conceder entrevista para um canal de comunicação que se intitula como portador de informações de jornalismo.

Leo Dias não gostou nada do que Biancardi disse e chegou a alfinetar a esposa de Neymar em programa ao vivo. O jornalista disse que Biancardi deveria se importar com um “homem que a traiu quando estava grávida”. Além de ter chamado a influenciadora de “sem emprego”, reduzida apenas ao rótulo de “esposa do Neymar”. Parece que a história que rende uma alfinetada ou críticas a cada dia, parece longe de terminar.