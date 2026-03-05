NOVELA DAS 6

Estela revela que Anabela é filha de Ernesto para impedir sequestro em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (5)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) e Anabela (Isabelly Carvalho) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (5) promete mexer ainda mais com a vida dos personagens. O plano de Ernesto para sequestrar Anabela vai bater de frente com uma revelação: no meio do embate, Estela perde o medo e grita que a menina é, na verdade, filha do próprio vilão.



Enquanto o caos toma conta, Sônia e Quincas finalmente dizem o tão esperado "sim", e Asdrúbal não fica atrás, pedindo Margarida em casamento. Mas nem tudo são flores: Dita começa a sentir enjoos suspeitos e, para piorar o sofrimento, dá de cara com Candinho fazendo uma serenata apaixonada para Zulma.

