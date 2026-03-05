Estela revela que Anabela é filha de Ernesto para impedir sequestro em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (5)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de março de 2026 às 16:00
O capítulo desta quinta-feira (5) promete mexer ainda mais com a vida dos personagens. O plano de Ernesto para sequestrar Anabela vai bater de frente com uma revelação: no meio do embate, Estela perde o medo e grita que a menina é, na verdade, filha do próprio vilão.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Enquanto o caos toma conta, Sônia e Quincas finalmente dizem o tão esperado "sim", e Asdrúbal não fica atrás, pedindo Margarida em casamento. Mas nem tudo são flores: Dita começa a sentir enjoos suspeitos e, para piorar o sofrimento, dá de cara com Candinho fazendo uma serenata apaixonada para Zulma.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.