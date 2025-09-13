NOVELA DAS 6

Fuga de Samir e Jasmin deixa todos abalados em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (13)

O capítulo promete planos revelados, desconfianças e uma fuga inesperada que pode mudar o rumo da trama

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 05:00

Samir (Davi Malizia) e Jasmim (Dandara Arcebispo) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (13) de Êta Mundo Melhor! promete deixar os telespectadores em suspense com revelações importantes e uma reviravolta que pode transformar o destino de Samir e Jasmin.



Na trama, Samir pede para levar um amigo ao sítio, mas sua atitude logo desperta a desconfiança de Zulma, que estranha a viagem do garoto com a nova família. Candinho busca conselhos com Padre Lucas a respeito de Marilda e Aderbal, cada vez mais envolvidos em situações suspeitas.

Enquanto isso, Manoela confronta Dita sobre sua difícil decisão de abandonar a carreira na rádio para se dedicar a Joaquim, e Haydée surpreende Lúcio com um presente especial. Em outra cena emocionante, Sabiá decide se declarar e pede Zenaide em namoro.

Na delegacia, Mirtes visita Ernesto, que continua tramando mesmo atrás das grades. A moça recebe instruções de Tamires para procurar Doutor Paixão e ajudar o vilão. Paralelamente, Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda misteriosa que encontrou escondida na gruta.

O clima de tensão aumenta quando Asdrúbal sofre um acidente de carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos, levantando novas preocupações. Mas o grande impacto do episódio acontece no desfecho: Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin, deixando todos em choque.