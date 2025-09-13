Fuga de Samir e Jasmin deixa todos abalados em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 05:00
O capítulo deste sábado (13) de Êta Mundo Melhor! promete deixar os telespectadores em suspense com revelações importantes e uma reviravolta que pode transformar o destino de Samir e Jasmin.
Na trama, Samir pede para levar um amigo ao sítio, mas sua atitude logo desperta a desconfiança de Zulma, que estranha a viagem do garoto com a nova família. Candinho busca conselhos com Padre Lucas a respeito de Marilda e Aderbal, cada vez mais envolvidos em situações suspeitas.
Enquanto isso, Manoela confronta Dita sobre sua difícil decisão de abandonar a carreira na rádio para se dedicar a Joaquim, e Haydée surpreende Lúcio com um presente especial. Em outra cena emocionante, Sabiá decide se declarar e pede Zenaide em namoro.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Na delegacia, Mirtes visita Ernesto, que continua tramando mesmo atrás das grades. A moça recebe instruções de Tamires para procurar Doutor Paixão e ajudar o vilão. Paralelamente, Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda misteriosa que encontrou escondida na gruta.
O clima de tensão aumenta quando Asdrúbal sofre um acidente de carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos, levantando novas preocupações. Mas o grande impacto do episódio acontece no desfecho: Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin, deixando todos em choque.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.