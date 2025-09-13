Acesse sua conta
Fuga de Samir e Jasmin deixa todos abalados em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (13)

O capítulo promete planos revelados, desconfianças e uma fuga inesperada que pode mudar o rumo da trama

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 05:00

Samir (Davi Malizia) e Jasmim (Dandara Arcebispo) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (13) de Êta Mundo Melhor! promete deixar os telespectadores em suspense com revelações importantes e uma reviravolta que pode transformar o destino de Samir e Jasmin.

Na trama, Samir pede para levar um amigo ao sítio, mas sua atitude logo desperta a desconfiança de Zulma, que estranha a viagem do garoto com a nova família. Candinho busca conselhos com Padre Lucas a respeito de Marilda e Aderbal, cada vez mais envolvidos em situações suspeitas.

Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 8 e 13 de setembro

Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 8 e 13 de setembro

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Enquanto isso, Manoela confronta Dita sobre sua difícil decisão de abandonar a carreira na rádio para se dedicar a Joaquim, e Haydée surpreende Lúcio com um presente especial. Em outra cena emocionante, Sabiá decide se declarar e pede Zenaide em namoro.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Na delegacia, Mirtes visita Ernesto, que continua tramando mesmo atrás das grades. A moça recebe instruções de Tamires para procurar Doutor Paixão e ajudar o vilão. Paralelamente, Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda misteriosa que encontrou escondida na gruta.

O clima de tensão aumenta quando Asdrúbal sofre um acidente de carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos, levantando novas preocupações. Mas o grande impacto do episódio acontece no desfecho: Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin, deixando todos em choque.

Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

Seu cachorro está cansado de comer a mesma coisa?Veja 4 dicas para reconhecer o paladar de seu pet

Seu cachorro está cansado de comer a mesma coisa?Veja 4 dicas para reconhecer o paladar de seu pet

Conheça 4 exercícios de mobilidade para prevenir dores musculares

Conheça 4 exercícios de mobilidade para prevenir dores musculares

Aprenda 5 receitas práticas com frango desfiado para o almoço

Aprenda 5 receitas práticas com frango desfiado para o almoço

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Larissa Manoela volta às novelas da Globo em 'Êta Mundo Melhor!'; veja como será a nova personagem

De coadjuvante a protagonista: Jeniffer Nascimento estrela nova fase de 'Êta Mundo Melhor!'

Resenha do 'sapo da sorte' de Rodrigo Nestor diverte torcida do Bahia, mas acende alerta; entenda

Resenha do ‘sapo da sorte’ de Rodrigo Nestor diverte torcida do Bahia, mas acende alerta; entenda
Carmo Dalla Vecchia bate boca após fã criticar sua aparência

Carmo Dalla Vecchia bate boca após fã criticar sua aparência
Empresas se unem para apoiar 'Manas' no Oscar e geram indignação nas redes

Empresas se unem para apoiar 'Manas' no Oscar e geram indignação nas redes

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
01

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil
02

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Ibuprofeno e paracetamol estão associados a aumento de risco de morte por bactéria, diz estudo
03

Ibuprofeno e paracetamol estão associados a aumento de risco de morte por bactéria, diz estudo

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio
04

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio