ASTROLOGIA

Hoje (9 de fevereiro) marca um novo ciclo interno de desapego e clareza para 4 signos

A Lua Minguante em Sagitário convida os signos a soltarem o que impede o crescimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:37

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentiu um desejo súbito de 'limpar a casa', seja ela física ou emocional, saiba que os astros estão ao seu lado. Para os nativos de Sagitário, a Lua no seu próprio signo em fase minguante traz um momento de renovação pessoal profunda. É hora de descartar métodos e pensamentos antigos que já não funcionam mais. O corpo pode pedir descanso, mas a alma está ganhando uma liberdade valiosa.

Para Áries, o foco é soltar expectativas irreais, especialmente nos planos futuros, enquanto Touro recebe um impulso extra para limpar o coração de mágoas passadas. Já os Leoninos são convidados a resgatar a alegria, deixando ir qualquer drama que esteja pesando o cotidiano. A energia de hoje é sobre leveza: quanto menos você carregar, mais longe conseguirá chegar nesta nova semana.

