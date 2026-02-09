Hoje (9 de fevereiro) marca um novo ciclo interno de desapego e clareza para 4 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:37
Se você sentiu um desejo súbito de 'limpar a casa', seja ela física ou emocional, saiba que os astros estão ao seu lado. Para os nativos de Sagitário, a Lua no seu próprio signo em fase minguante traz um momento de renovação pessoal profunda. É hora de descartar métodos e pensamentos antigos que já não funcionam mais. O corpo pode pedir descanso, mas a alma está ganhando uma liberdade valiosa.
Para Áries, o foco é soltar expectativas irreais, especialmente nos planos futuros, enquanto Touro recebe um impulso extra para limpar o coração de mágoas passadas. Já os Leoninos são convidados a resgatar a alegria, deixando ir qualquer drama que esteja pesando o cotidiano. A energia de hoje é sobre leveza: quanto menos você carregar, mais longe conseguirá chegar nesta nova semana.
O segredo para aproveitar este ciclo é a objetividade. Não tenha medo de encerrar processos que já deram o que tinham que dar. Quando abrimos mão do que é pesado, criamos o espaço necessário para que novos horizontes apareçam em fevereiro. Respire fundo e escolha a liberdade.