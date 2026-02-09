Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (9 de fevereiro) marca um novo ciclo interno de desapego e clareza para 4 signos

A Lua Minguante em Sagitário convida os signos a soltarem o que impede o crescimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:37

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentiu um desejo súbito de 'limpar a casa', seja ela física ou emocional, saiba que os astros estão ao seu lado. Para os nativos de Sagitário, a Lua no seu próprio signo em fase minguante traz um momento de renovação pessoal profunda. É hora de descartar métodos e pensamentos antigos que já não funcionam mais. O corpo pode pedir descanso, mas a alma está ganhando uma liberdade valiosa.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O sofrimento perde força hoje (9 de fevereiro) e abre caminho para a cura de 3 signos

Um presente poderoso do Universo muda o rumo de Gêmeos, Libra, Escorpião e Capricórnio de forma definitiva hoje (9 de fevereiro)

O universo sinalizou: este é o dia da sorte que pode mudar o rumo do seu signo nesta semana (entre 9 e 15 de fevereiro)

Quando o amor começa a fluir de verdade: 5 signos entram em uma fase de melhora real nos relacionamentos entre 9 e 15 de fevereiro

Uma mudança silenciosa começa agora e coloca 3 signos em rota direta com sucesso financeiro nessa semana (entre 9 e 15 de fevereiro)

Para Áries, o foco é soltar expectativas irreais, especialmente nos planos futuros, enquanto Touro recebe um impulso extra para limpar o coração de mágoas passadas. Já os Leoninos são convidados a resgatar a alegria, deixando ir qualquer drama que esteja pesando o cotidiano. A energia de hoje é sobre leveza: quanto menos você carregar, mais longe conseguirá chegar nesta nova semana.

O segredo para aproveitar este ciclo é a objetividade. Não tenha medo de encerrar processos que já deram o que tinham que dar. Quando abrimos mão do que é pesado, criamos o espaço necessário para que novos horizontes apareçam em fevereiro. Respire fundo e escolha a liberdade.

Leia mais

Imagem - 'Estou me sentindo traída': Marciele desabafa com Maxiane após Paredão no BBB 26

'Estou me sentindo traída': Marciele desabafa com Maxiane após Paredão no BBB 26

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem surpreender

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem surpreender

Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Luciana Gimenez abre o jogo e revela o que pensa de Cariúcha

Luciana Gimenez abre o jogo e revela o que pensa de Cariúcha
Imagem - Nem 2 litros, nem 3: pesquisadores indicam quantidade de água ideal para não prejudicar os rins

Nem 2 litros, nem 3: pesquisadores indicam quantidade de água ideal para não prejudicar os rins
Imagem - Universo envia respostas hoje (9 de fevereiro) para 3 signos resolverem pendências e dívidas

Universo envia respostas hoje (9 de fevereiro) para 3 signos resolverem pendências e dívidas

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?