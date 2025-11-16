MENSAGEM DO DESTINO

Hora de mudar o rumo: tire a sua sorte do dia para este domingo (16)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia para começar a trilhar um novo caminho. Este domingo (16) traz a necessidade de rever os passos e apontar as suas ações para outra direção buscando que se consiga atingir as metas almejadas. Para isso, será preciso avaliar o que não tem dado certo e traçar novas estratégias mais adequadas ao seus sentimentos e visão de futuro.

A sorte do dia mostrará ainda que ações concretas e muita disciplina serão essenciais para uma evolução física e espiritual que começará de dentro, refletindo mudanças práticas na vida. Depois, você irá agradecer por ter tomado o rumo certo.

Sorte do dia 1 de 5

A mensagem é a seguinte:

Nunca é tarde para arriscar, mudar de direção e continuar caminhando...