Hora de mudar o rumo: tire a sua sorte do dia para este domingo (16)

Elis Freire
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia para começar a trilhar um novo caminho. Este domingo (16) traz a necessidade de rever os passos e apontar as suas ações para outra direção buscando que se consiga atingir as metas almejadas. Para isso, será preciso avaliar o que não tem dado certo e traçar novas estratégias mais adequadas ao seus sentimentos e visão de futuro.
A sorte do dia mostrará ainda que ações concretas e muita disciplina serão essenciais para uma evolução física e espiritual que começará de dentro, refletindo mudanças práticas na vida. Depois, você irá agradecer por ter tomado o rumo certo.
Sorte do dia
A mensagem é a seguinte:
Nunca é tarde para arriscar, mudar de direção e continuar caminhando...
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.