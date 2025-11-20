MENSAGEM

Hora de olhar para si com afeto: tire a sua sorte do dia para esta quinta-feira (20)

Elis Freire

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 05:00

Você já parou para pensar o quanto evoluiu desde o início deste ano? É muito comum nos cobrarmos a ponto de não percebemos o que já conquistamos, e o quanto evoluímos em diversos âmbitos da nossa vida, seja nos estudos, no trabalho, ou até mesmo na vida amorosa.



É hora de olhar para si com mais afeto e gentileza. Chega de se culpar por erros do passado. Você não é mais aquele, olhe para o espelho de dentro, e veja que você reflete e emana um brilho diferente, até mesmo no olhar!

Por isso, a sorte do dia vem com um toque de leveza e autocuidado para mostrar que, muitas vezes, é necessário parar de se culpar, e se cobrar muito por tudo a todo instante. Relaxa e perceba o quanto evoluiu até aqui durante este ano.

Olhe para dentro e veja o quanto você evoluiu. Você está indo bem!

