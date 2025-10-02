FAMOSOS

Isabel Fillardis se emociona ao relembrar homenagem a Preta Gil nos últimos dias da cantora

A cantora Preta Gil faleceu aos 50 anos por complicações de um câncer de intestino

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:40

Isabel Fillardis se emociona ao relembrar homenagem a Preta Gil nos últimos dias da cantora Crédito: Reprodução

Isabel Fillardis emocionou o público durante sua participação no programa Saia Justa, exibido na última quarta-feira (01), no GNT. A atriz relembrou um momento especial vivido com Preta Gil, mesmo à distância, pouco antes da morte da cantora em julho, vítima de complicações de um câncer de intestino.

Segundo Isabel, a aproximação aconteceu quando ela decidiu incluir no repertório de seu show uma canção da amiga. Após pesquisar a obra de Preta, a atriz se encantou com “Vai Se Benzer”, escolhendo-a para a apresentação.

“Trouxe a Preta para o meu show tem algum tempo. Sempre quis colocar uma música dela. Fui procurar uma canção que tivesse a ver com o que estou vivendo e, quando ouvi ‘Vai Se Benzer’, pensei: é essa”, contou, visivelmente emocionada.

Na época, Preta já estava bastante debilitada e sob cuidados médicos. Isabel, então, recorreu à dermatologista Katleen da Cruz Conceição, profissional que atendia tanto a atriz quanto a cantora, para intermediar a homenagem.

A médica explicou que Preta já não respondia às mensagens como antes, mas sugeriu que Isabel gravasse um vídeo explicando o motivo da escolha da canção. “Fiz um vídeo e a Preta mandou um coração. Ela sabe que está sendo homenageada”, disse a atriz, com a voz embargada.