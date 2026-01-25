Leão, Virgem, Sagitário e Aquário veem a vida profissional finalmente deslanchar nesta semana (25 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:13
Quem disse que domingo não é dia de crescer? A energia de Touro traz a estabilidade necessária para você organizar seus próximos passos.
Leão, use o dia para estruturar suas metas de liderança, o reconhecimento está logo ali.
Para Virgem, o desejo de expandir horizontes pode render planos de viagens ou cursos que vão mudar sua carreira.
A criança de cada signo
Sagitário e Aquário encontram paz na organização: arrumar a agenda ou o home office hoje vai garantir que sua segunda-feira comece com o pé direito.
O sucesso de amanhã é construído com a clareza que você cultiva hoje.