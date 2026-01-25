ASTROLOGIA

Leão, Virgem, Sagitário e Aquário veem a vida profissional finalmente deslanchar nesta semana (25 de janeiro)

Mesmo no descanso, a mente desses signos está a mil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:13

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Quem disse que domingo não é dia de crescer? A energia de Touro traz a estabilidade necessária para você organizar seus próximos passos.



Leão, use o dia para estruturar suas metas de liderança, o reconhecimento está logo ali.

Para Virgem, o desejo de expandir horizontes pode render planos de viagens ou cursos que vão mudar sua carreira.

Sagitário e Aquário encontram paz na organização: arrumar a agenda ou o home office hoje vai garantir que sua segunda-feira comece com o pé direito.

