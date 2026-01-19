Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lua e Sol em Capricórnio trazem 'ajuste final' e sorte para Peixes, Aquário e Gêmeos a partir de hoje (19 de janeiro)

​Amigos experientes e contatos estratégicos trazem as respostas que você precisava

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 23:23

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

​Ninguém chega ao topo sozinho, e o céu desta segunda-feira prova exatamente isso. Para Peixes, Aquário e Gêmeos, o networking de hoje deve ser voltado para resultados concretos.

É o momento de procurar pessoas que tenham os mesmos valores éticos e que possam validar suas ideias. Uma conversa despretensiosa com um amigo experiente pode revelar o segredo para destravar um projeto que estava parado.

Leia mais

Imagem - 'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Imagem - 'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

Imagem - Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Hora de confiar no seu tempo: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (19 de janeiro)

Carta 'Os Caminhos' domina o tarot cigano de segunda-feira (19 de janeiro): decisões que não admitem volta

Dia 19 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

​Para os piscianos, o foco são os planos coletivos e amizades que oferecem apoio real. Gêmeos deve buscar parcerias financeiras sólidas, enquanto Aquário trabalha nos bastidores para preparar o terreno de suas próximas alianças.

Alie-se a quem pensa grande, mas mantém os pés no chão. A união de forças hoje garante que seus sonhos para 2026 ganhem a estrutura necessária para sair do papel e se tornarem realidade.

Leia mais

Imagem - O Kannalha revela bastidores do hit 'O Baiano Tem o Molho' e afirma: 'o protagonista é o baiano'

O Kannalha revela bastidores do hit 'O Baiano Tem o Molho' e afirma: 'o protagonista é o baiano'

Imagem - Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Imagem - Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família

Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Familiares de Pedro vão interná-lo em clínica psiquiátrica após delírios em meio a polêmica de assédio

BBB 26: Familiares de Pedro vão interná-lo em clínica psiquiátrica após delírios em meio a polêmica de assédio
Imagem - BBB 26: Pedro já tinha tentado beijar Elisa na Casa de Vidro; veja vídeo

BBB 26: Pedro já tinha tentado beijar Elisa na Casa de Vidro; veja vídeo
Imagem - Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa

Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa

MAIS LIDAS

Imagem - Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show
01

Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
02

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal

Imagem - É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro
03

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

Imagem - Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima
04

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima