Lua e Sol em Capricórnio trazem 'ajuste final' e sorte para Peixes, Aquário e Gêmeos a partir de hoje (19 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 23:23
Ninguém chega ao topo sozinho, e o céu desta segunda-feira prova exatamente isso. Para Peixes, Aquário e Gêmeos, o networking de hoje deve ser voltado para resultados concretos.
É o momento de procurar pessoas que tenham os mesmos valores éticos e que possam validar suas ideias. Uma conversa despretensiosa com um amigo experiente pode revelar o segredo para destravar um projeto que estava parado.
Para os piscianos, o foco são os planos coletivos e amizades que oferecem apoio real. Gêmeos deve buscar parcerias financeiras sólidas, enquanto Aquário trabalha nos bastidores para preparar o terreno de suas próximas alianças.
Alie-se a quem pensa grande, mas mantém os pés no chão. A união de forças hoje garante que seus sonhos para 2026 ganhem a estrutura necessária para sair do papel e se tornarem realidade.