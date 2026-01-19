Novo ciclo de saúde para Leão, Câncer e Virgem: saiba como organizar sua rotina ainda hoje (19 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21:21
A saúde não é apenas a ausência de doença, é o resultado de uma rotina bem estruturada. Nesta segunda-feira, a energia de Capricórnio convida você a olhar para o seu corpo como um templo que precisa de manutenção.
Para Leão, Câncer e Virgem, o dia 19 de janeiro é ideal para começar aquela dieta, organizar a agenda de exercícios ou simplesmente beber mais água. O estresse da semana pode ser combatido com ordem.
Leão deve focar na eficiência diária, enquanto Câncer precisa ter atenção especial aos ossos e articulações. Virgem, em um excelente fluxo, deve levar o lazer e o bem-estar tão a sério quanto o trabalho.
O céu alerta: não ignore os sinais do seu corpo, como dores na coluna ou cansaço nos dentes. Quando você organiza seu cotidiano, sua vitalidade aumenta. Comece a semana cuidando da sua base física e veja sua mente trabalhar com muito mais clareza.