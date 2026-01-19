ASTROLOGIA

Novo ciclo de saúde para Leão, Câncer e Virgem: saiba como organizar sua rotina ainda hoje (19 de janeiro)

​Menos estresse e mais produtividade; descubra por que estes signos precisam cuidar do corpo agora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21:21

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

​A saúde não é apenas a ausência de doença, é o resultado de uma rotina bem estruturada. Nesta segunda-feira, a energia de Capricórnio convida você a olhar para o seu corpo como um templo que precisa de manutenção.



Para Leão, Câncer e Virgem, o dia 19 de janeiro é ideal para começar aquela dieta, organizar a agenda de exercícios ou simplesmente beber mais água. O estresse da semana pode ser combatido com ordem.

​Leão deve focar na eficiência diária, enquanto Câncer precisa ter atenção especial aos ossos e articulações. Virgem, em um excelente fluxo, deve levar o lazer e o bem-estar tão a sério quanto o trabalho.

