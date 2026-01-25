Acesse sua conta
O amor sorri para você: 3 signos vivem um 'domingo de ouro' com sorte extrema no romance (25 de janeiro)

Com a Lua em Touro, o destino reserva momentos mágicos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:07

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um sinal para abrir o coração, o domingo chegou com as melhores notícias.

Para os Taurinos, a Lua no seu signo te coloca como o protagonista absoluto: seu charme é hipnótico e ninguém conseguirá dizer "não" ao seu convite.

Já para Capricórnio, o dia é de pura diversão e leveza, algo raro e precioso que promete aproximar você de alguém especial.

Escorpião, o foco hoje é o outro; o céu favorece reconciliações e promessas que vêm para ficar. Esqueça as brigas bobas e foque na conexão física e emocional.

O amor, hoje, é o seu porto seguro.

