O que é seu vai voltar: Lua em Escorpião anuncia reencontros e segunda chance para signos de Câncer, Escorpião e Peixes (8 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de março de 2026 às 14:14
Se você acredita em destino, este domingo tem um prato cheio para o seu coração. A combinação da Lua em Escorpião com o Sol em Peixes cria um "mar" de sensibilidade e magnetismo que é impossível ignorar. Para os signos do elemento Água, o recado é direto: o que for verdadeiro encontrará um caminho de volta. As máscaras caem e o que resta é a essência, permitindo que laços rompidos sejam reatados sob uma nova luz.
Câncer, Escorpião e Peixes são os grandes protagonistas dessa jornada afetiva. Se houve um desentendimento ou um afastamento inexplicável, a energia de hoje favorece a reconciliação através de conversas profundas e sem julgamentos. Não se trata de reviver o erro, mas de transmutar a dor em aprendizado. O "anjo do amor" está agindo nos bastidores, providenciando coincidências e encontros que parecem planejados pelo universo.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Para quem está em um relacionamento, o domingo pede uma entrega total. Saia do automático e mergulhe na intimidade do parceiro; um gesto simples de cuidado ou uma confissão sincera pode reacender uma chama que você achava que estava apagada. A lealdade é a moeda de troca hoje, e provar que você está presente nos momentos de vulnerabilidade contará mais do que qualquer grande declaração pública.
Se você está solteiro, não se surpreenda se uma mensagem inesperada surgir ou se você cruzar com alguém que mexeu muito com você no passado. O convite é para não ter medo da intensidade. Escorpião não aceita nada morno, então, se for para se envolver, que seja de corpo e alma. Deixe a intuição guiar seus passos e confie que o que é seu por direito encontrará uma maneira de permanecer na sua vida.