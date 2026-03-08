ASTROLOGIA

O que é seu vai voltar: Lua em Escorpião anuncia reencontros e segunda chance para signos de Câncer, Escorpião e Peixes (8 de março)

Veja como a sintonia espiritual pode trazer alguém do passado de volta para sua vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 14:14

Se você acredita em destino, este domingo tem um prato cheio para o seu coração. A combinação da Lua em Escorpião com o Sol em Peixes cria um "mar" de sensibilidade e magnetismo que é impossível ignorar. Para os signos do elemento Água, o recado é direto: o que for verdadeiro encontrará um caminho de volta. As máscaras caem e o que resta é a essência, permitindo que laços rompidos sejam reatados sob uma nova luz.



Câncer, Escorpião e Peixes são os grandes protagonistas dessa jornada afetiva. Se houve um desentendimento ou um afastamento inexplicável, a energia de hoje favorece a reconciliação através de conversas profundas e sem julgamentos. Não se trata de reviver o erro, mas de transmutar a dor em aprendizado. O "anjo do amor" está agindo nos bastidores, providenciando coincidências e encontros que parecem planejados pelo universo.

Para quem está em um relacionamento, o domingo pede uma entrega total. Saia do automático e mergulhe na intimidade do parceiro; um gesto simples de cuidado ou uma confissão sincera pode reacender uma chama que você achava que estava apagada. A lealdade é a moeda de troca hoje, e provar que você está presente nos momentos de vulnerabilidade contará mais do que qualquer grande declaração pública.

