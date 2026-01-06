ASTROLOGIA

Oportunidade à vista? O brilho pessoal de 5 signos terá uma virada a partir desta semana (6 de janeiro)

Lua em Leão ilumina emoções, Sol em Capricórnio fortalece propósito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:20

Signos Crédito: Freepik

O céu desta terça traz um chamado interno forte: ser quem você é, mas com consciência do impacto das suas escolhas. A Lua em Leão ilumina o desejo de ser visto, reconhecido e valorizado. Já o Sol em Capricórnio lembra que tudo o que cresce precisa de estrutura.

É um dia excelente para alinhar vontade e responsabilidade, emoção e razão. Silenciar o ego e ouvir a intuição pode trazer respostas importantes.