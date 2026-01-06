Acesse sua conta
Oportunidade à vista? O brilho pessoal de 5 signos terá uma virada a partir desta semana (6 de janeiro)

Lua em Leão ilumina emoções, Sol em Capricórnio fortalece propósito

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:20

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo
Signos Crédito: Freepik

O céu desta terça traz um chamado interno forte: ser quem você é, mas com consciência do impacto das suas escolhas. A Lua em Leão ilumina o desejo de ser visto, reconhecido e valorizado. Já o Sol em Capricórnio lembra que tudo o que cresce precisa de estrutura.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

É um dia excelente para alinhar vontade e responsabilidade, emoção e razão. Silenciar o ego e ouvir a intuição pode trazer respostas importantes.

Dica astral: seu brilho é real, só não esqueça de cuidar da base.

Imagem - Hoje (6 de janeiro) marca uma virada energética para os signos; veja como aproveitar

Hoje (6 de janeiro) marca uma virada energética para os signos; veja como aproveitar

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

