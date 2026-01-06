Oportunidade à vista? O brilho pessoal de 5 signos terá uma virada a partir desta semana (6 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:20
O céu desta terça traz um chamado interno forte: ser quem você é, mas com consciência do impacto das suas escolhas. A Lua em Leão ilumina o desejo de ser visto, reconhecido e valorizado. Já o Sol em Capricórnio lembra que tudo o que cresce precisa de estrutura.
É um dia excelente para alinhar vontade e responsabilidade, emoção e razão. Silenciar o ego e ouvir a intuição pode trazer respostas importantes.
Dica astral: seu brilho é real, só não esqueça de cuidar da base.