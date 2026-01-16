Acesse sua conta
Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa nesta sexta (16)

A combinação entre a expansão de Sagitário e o rigor de Capricórnio abre portas para quem souber mostrar competência

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:07

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou a semana inteira esperando por um reconhecimento ou por aquele retorno importante, esta sexta-feira pode ser o divisor de águas que você precisava.

Com o Sol em Capricórnio iluminando a base do seu esforço e a Lua em Sagitário trazendo visibilidade, o cenário é perfeito para os nativos de Peixes, Sagitário e Áries.

Não é apenas sorte: é o universo premiando quem plantou com ética e agora está pronto para colher os frutos da ambição.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Para os piscianos, os holofotes estão diretamente voltados para sua carreira. Alguém influente pode estar de olho na sua performance hoje, então mostre sua competência com confiança.

Já para os sagitarianos, a liderança está em alta; sua visão otimista será o combustível para motivar a equipe e tirar projetos do papel. O segredo é não ter medo de assumir a frente, mas lembre-se de que Saturno exige que cada passo seja dado sobre solo firme.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Áries entra no radar dos chefes e clientes. É um dia de brilho, mas com um alerta importante: a qualidade deve vir antes da quantidade. Não prometa o que não pode entregar apenas para impressionar.

Se você mantiver o pé no chão, a autoridade que você conquistar hoje será duradoura. É o momento de mostrar que você é um estrategista nato e que seus ideais têm fundamentos sólidos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Aproveite o clima para fechar a semana com chave de ouro. Use sua comunicação de forma estratégica e não deixe passar a chance de fazer um networking de valor.

O céu de hoje favorece quem expande com inteligência. No final do expediente, a sensação de dever cumprido será o seu melhor troféu.

