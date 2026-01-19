​Paixão à vista? 4 signos entram em fase intensa de decisões e 'pé no chão' no amor ainda hoje (19 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:40
O amor nesta segunda-feira pede menos "textão" e mais atitude prática. Com a Lua no signo da estrutura, o romance sai do campo dos sonhos e aterrissa na realidade.
Para Câncer, Virgem, Escorpião e Capricórnio, o dia 19 de janeiro é de "olho no olho". Se você busca segurança e uma base sólida, o céu está a seu favor. É o momento perfeito para alinhar planos de longo prazo e discutir o futuro sem rodeios.
Cor de cada signo para 2026
Cancerianos precisam lidar com as parcerias de forma mais racional, deixando o drama de lado para resolver pendências de convivência.
Já os escorpianos e virginianos encontram no diálogo direto a segurança que tanto prezam. Para quem está só, o magnetismo hoje vem da autoconfiança e da estabilidade.
Não se deixe levar por promessas vazias: o Universo avisa que só o que é real e maduro terá força para permanecer em 2026.