Paixão ou Obsessão? Saiba como a energia intensa deste sábado (7 de março) vai mexer com seu signo

O magnetismo escorpiano promete tirar segredos da gaveta e trazer paixões profundas à tona

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O clima de diplomacia ficou no passado e agora o jogo do amor ficou sério. Com a Lua em Escorpião, o "anjo do amor" deixa de ser romântico para se tornar magnético e possessivo. Se você estava fugindo de uma conversa difícil ou tentando esconder um sentimento, saiba que hoje as máscaras caem. É o dia ideal para quem busca profundidade e não aceita migalhas afetivas.

Touro, Escorpião e Câncer são os signos que mais sentirão essa intensidade. Se existia alguém do passado rondando seus pensamentos, a energia de hoje facilita reencontros ou, no mínimo, uma clareza definitiva sobre o que aquela pessoa ainda representa para você. O desejo está em alta, mas cuidado para não deixar o ciúme ou a necessidade de controle estragarem a magia do momento.

Para quem está solteiro, o conselho é um só: use o seu mistério. Você não precisa contar sua vida inteira no primeiro encontro; deixe que o outro sinta curiosidade sobre você. A sedução hoje passa pelo olhar e pelo silêncio, mais do que pelas palavras. É uma fase de "tudo ou nada", onde as conexões de alma falam muito mais alto do que qualquer flerte passageiro.

Termine o sábado investindo na intimidade. Seja com um parceiro de longa data ou em um momento de autodescoberta, a entrega deve ser total. O céu favorece a cura de traumas passados através do afeto verdadeiro. Quando você se permite ser vulnerável com a pessoa certa, a Lua em Escorpião transforma essa vulnerabilidade em uma força inabalável no relacionamento.

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

