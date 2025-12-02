CARNAVAL

Reggae toma o Campo Grande: Adão Negro lidera o Reggae O Bloco no Carnaval 2026

Banda homenageia meio século da independência angolana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:55

A banda Adão Negro Crédito: divulgação

O Carnaval de Salvador já tem um encontro marcado para quem curte reggae. Em 2026, o Reggae O Bloco vai abrir sua quinta-feira de folia com a energia da banda Adão Negro, que assume o comando do desfile no dia 12 de fevereiro, às 20h, no tradicional Circuito Campo Grande (Osmar).

A escolha da atração tem um peso especial. O bloco completa 21 anos de história, e o tema do próximo Carnaval, "Angola Vive em Nós - 50 Anos de Liberdade e Revolução", homenageia meio século da independência angolana. A proposta é transformar a avenida em um corredor simbólico que celebra as raízes africanas e reforça a ponte cultural entre Angola e a Bahia.

Para quem já acompanha a trajetória do Adão Negro, a expectativa é de um cortejo forte e emocionante. A banda, referência nacional no reggae, prepara um repertório que mistura hits consagrados, faixas de consciência social e canções que dialogam diretamente com o espírito do bloco. O desfile também terá participações especiais, que serão reveladas nos próximos meses.

Com essa edição, o Reggae O Bloco reafirma sua posição como um dos espaços mais democráticos e politizados da folia soteropolitana, mantendo viva a tradição de ocupar o Campo Grande com identidade, resistência e ancestralidade.

Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 1 de 18

E para quem já quer garantir presença, o primeiro lote de abadás está disponível por R$ 100, em valor promocional. A compra pode ser feita pela plataforma Meu Bilhete ou nos pontos físicos dos balcões Pida, lojas Mahalo e Shopping Cajazeiras.

SERVIÇO

O quê: Desfile do Reggae O Bloco – Carnaval 2026

Atração: Adão Negro e convidados

Quando: 12 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 20h (concentração e saída)

Onde: Circuito Campo Grande (Osmar)

Valor: R$ 100 (1º lote promocional)

Classificação: Livre



