Reggae toma o Campo Grande: Adão Negro lidera o Reggae O Bloco no Carnaval 2026

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:55
O Carnaval de Salvador já tem um encontro marcado para quem curte reggae. Em 2026, o Reggae O Bloco vai abrir sua quinta-feira de folia com a energia da banda Adão Negro, que assume o comando do desfile no dia 12 de fevereiro, às 20h, no tradicional Circuito Campo Grande (Osmar).
A escolha da atração tem um peso especial. O bloco completa 21 anos de história, e o tema do próximo Carnaval, "Angola Vive em Nós - 50 Anos de Liberdade e Revolução", homenageia meio século da independência angolana. A proposta é transformar a avenida em um corredor simbólico que celebra as raízes africanas e reforça a ponte cultural entre Angola e a Bahia.
Para quem já acompanha a trajetória do Adão Negro, a expectativa é de um cortejo forte e emocionante. A banda, referência nacional no reggae, prepara um repertório que mistura hits consagrados, faixas de consciência social e canções que dialogam diretamente com o espírito do bloco. O desfile também terá participações especiais, que serão reveladas nos próximos meses.
Com essa edição, o Reggae O Bloco reafirma sua posição como um dos espaços mais democráticos e politizados da folia soteropolitana, mantendo viva a tradição de ocupar o Campo Grande com identidade, resistência e ancestralidade.
E para quem já quer garantir presença, o primeiro lote de abadás está disponível por R$ 100, em valor promocional. A compra pode ser feita pela plataforma Meu Bilhete ou nos pontos físicos dos balcões Pida, lojas Mahalo e Shopping Cajazeiras.
Mais informações no site oficial: adaonegro.com.br ou no Instagram do Reggae O Bloco.