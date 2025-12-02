Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reggae toma o Campo Grande: Adão Negro lidera o Reggae O Bloco no Carnaval 2026

Banda homenageia meio século da independência angolana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:55

A banda Adão Negro
A banda Adão Negro Crédito: divulgação

O Carnaval de Salvador já tem um encontro marcado para quem curte reggae. Em 2026, o Reggae O Bloco vai abrir sua quinta-feira de folia com a energia da banda Adão Negro, que assume o comando do desfile no dia 12 de fevereiro, às 20h, no tradicional Circuito Campo Grande (Osmar).

A escolha da atração tem um peso especial. O bloco completa 21 anos de história, e o tema do próximo Carnaval, "Angola Vive em Nós - 50 Anos de Liberdade e Revolução", homenageia meio século da independência angolana. A proposta é transformar a avenida em um corredor simbólico que celebra as raízes africanas e reforça a ponte cultural entre Angola e a Bahia.

Leia mais

Imagem - Ameaça contra Candinho, beijo inesperado e segredos agitam 'Êta Mundo Melhor!' nesta terça (2)

Ameaça contra Candinho, beijo inesperado e segredos agitam 'Êta Mundo Melhor!' nesta terça (2)

Imagem - Dia Nacional do Samba: Veja onde curtir 28 rodas e shows gratuitos em Salvador

Dia Nacional do Samba: Veja onde curtir 28 rodas e shows gratuitos em Salvador

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Para quem já acompanha a trajetória do Adão Negro, a expectativa é de um cortejo forte e emocionante. A banda, referência nacional no reggae, prepara um repertório que mistura hits consagrados, faixas de consciência social e canções que dialogam diretamente com o espírito do bloco. O desfile também terá participações especiais, que serão reveladas nos próximos meses.

Com essa edição, o Reggae O Bloco reafirma sua posição como um dos espaços mais democráticos e politizados da folia soteropolitana, mantendo viva a tradição de ocupar o Campo Grande com identidade, resistência e ancestralidade.

Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026

Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação
1 de 18
Adão Negro assume o comando do Reggae O Bloco no Carnaval 2026 por Divulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Carlinhos Brown e Simone lançam 'Primeiro amor primeiro' para embalar o Carnaval 2026

Salvador divulga calendário oficial do verão 2025 com festas até o Carnaval

WhoMadeWho estreia no Carnaval de Salvador com apresentação exclusiva no Camarote Salvador

Dia Nacional do Samba: Veja onde curtir 28 rodas e shows gratuitos em Salvador

Camarote Salvador divulga line-up completa; confira lista de artistas

E para quem já quer garantir presença, o primeiro lote de abadás está disponível por R$ 100, em valor promocional. A compra pode ser feita pela plataforma Meu Bilhete ou nos pontos físicos dos balcões Pida, lojas Mahalo e Shopping Cajazeiras.

  • SERVIÇO
    O quê: Desfile do Reggae O Bloco – Carnaval 2026
    Atração: Adão Negro e convidados
    Quando: 12 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)
    Horário: 20h (concentração e saída)
    Onde: Circuito Campo Grande (Osmar)
    Valor: R$ 100 (1º lote promocional)
    Classificação: Livre
  • Pontos de venda:
    Online: Meu Bilhete
    Físico: Balcões Pida, Lojas Mahalo e Shopping Cajazeiras

Mais informações no site oficial: adaonegro.com.br ou no Instagram do Reggae O Bloco.

Leia mais

Imagem - Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Imagem - Como enriquecer o ambiente do seu gato: 6 ideias que ele vai adorar

Como enriquecer o ambiente do seu gato: 6 ideias que ele vai adorar

Imagem - Recebeu o 13º salário? Veja como usá-lo com consciência para virar o ano no azul

Recebeu o 13º salário? Veja como usá-lo com consciência para virar o ano no azul

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Reggae Adão Negro

Mais recentes

Imagem - 4 signos terão um dezembro de conquistas e recompensas; saiba quais

4 signos terão um dezembro de conquistas e recompensas; saiba quais
Imagem - Rico Melquiades causa polêmica após revelar cirurgia anal: ‘Não sou folgado, mas quero ficar mais apertado’

Rico Melquiades causa polêmica após revelar cirurgia anal: ‘Não sou folgado, mas quero ficar mais apertado’
Imagem - Cantora Majur abre o coração em reality show de Luana Piovani

Cantora Majur abre o coração em reality show de Luana Piovani

MAIS LIDAS

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
01

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
04

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil