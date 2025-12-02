NOVELA DAS 6

Ameaça contra Candinho, beijo inesperado e segredos agitam 'Êta Mundo Melhor!' nesta terça (2)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:25

Candinho (Sergio Guizé) vai passar por reviravoltas em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (02) de Êta Mundo Melhor! promete! Se você acompanha a novela, já pode se preparar: tem bronca, confusão, romance inesperado e até ameaça rondando um dos personagens mais queridos.

Logo no começo, Lauro perde a paciência com Estela e Túlio por terem autorizado a entrada de Policarpo no hospital. A atitude coloca o médico em alerta e deixa o clima pesado no corredor.

Enquanto isso, Ernesto aparece com uma ideia ambiciosa: lançar um novo programa em sua rádio. Para isso, ele conta novamente com a parceria de Olímpia, que não pensa duas vezes antes de embarcar no projeto. Mas a moça também traz uma bomba: ela decide finalmente contar a Ernesto sobre a gravação clandestina do disco de Dita, assunto que promete render.

E não é só tensão que movimenta o capítulo. Zenaide e Asdrúbal acabam se deixando levar pelo clima e protagonizam um beijo que pode mudar o rumo dessa relação.

Do outro lado, Zulma não esconde a preocupação com Sandra. Para ela, a vilã é capaz de qualquer coisa, inclusive de tentar algo contra Candinho. E esse medo não é infundado: Sandra realmente vai ao hospital visitar o rapaz, deixando no ar uma sensação de perigo iminente.

Na fazenda, Zé dos Porcos finalmente confronta Cunegundes sobre a famosa mala de dinheiro. O rapaz liga os pontos e percebe que a mulher encontrou a misteriosa mina de esmeraldas, segredo que ela vem tentando esconder a todo custo.

Já Maria Divina recebe a aprovação de Sabiá para seguir em sua nova empreitada no dancing, trazendo um pouco de leveza em meio a tantos conflitos. Celso e Anabela, no entanto, acabam tomados pelo ciúme ao perceberem a proximidade entre Túlio e Estela.