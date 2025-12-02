ASTROLOGIA

Intuição em alta: Universo fala mais alto hoje e apenas alguns signos vão entender (2 de dezembro)

O movimento da Lua ativa memórias, cura emocional e insights certeiros ao longo do dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:00

Mensagem do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Terça-feira (02) chega com uma vibração emocional profunda. É como se o céu estivesse sussurrando respostas que você já sabia mas não conseguia ouvir. A Lua intensifica percepções, enquanto Sagitário ilumina a coragem de agir.

Para signos mais sensíveis, como Peixes, Escorpião e Câncer, o dia promete um mergulho interior quase terapêutico. Insights surgem do nada, conversas trazem clareza e situações antigas finalmente ganham sentido.



É um ótimo momento para meditar, reorganizar sentimentos, escrever, planejar ou simplesmente ouvir o próprio corpo. O clima do dia é de cura emocional, de entender o que precisa ficar e o que já não faz sentido.