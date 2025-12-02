Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Intuição em alta: Universo fala mais alto hoje e apenas alguns signos vão entender (2 de dezembro)

O movimento da Lua ativa memórias, cura emocional e insights certeiros ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:00

Mensagem do universo para os signos
Mensagem do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Terça-feira (02) chega com uma vibração emocional profunda. É como se o céu estivesse sussurrando respostas que você já sabia mas não conseguia ouvir. A Lua intensifica percepções, enquanto Sagitário ilumina a coragem de agir.

Leia mais

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Imagem - Gordão da XJ surpreende ao mostrar novo antes e depois após perder 115 kg: 'Chorei muito'

Gordão da XJ surpreende ao mostrar novo antes e depois após perder 115 kg: 'Chorei muito'

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Para signos mais sensíveis, como Peixes, Escorpião e Câncer, o dia promete um mergulho interior quase terapêutico. Insights surgem do nada, conversas trazem clareza e situações antigas finalmente ganham sentido.

Leia mais

Imagem - 5 signos terão um dia melhor que os demais nesta terça-feira (2 de dezembro)

5 signos terão um dia melhor que os demais nesta terça-feira (2 de dezembro)

Imagem - Cor e número da sorte: como o dia promete abrir caminhos e facilitar diálogos hoje (2 de dezembro)

Cor e número da sorte: como o dia promete abrir caminhos e facilitar diálogos hoje (2 de dezembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta terça (2) prometem dinheiro e virada energética

Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta terça (2) prometem dinheiro e virada energética

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

É um ótimo momento para meditar, reorganizar sentimentos, escrever, planejar ou simplesmente ouvir o próprio corpo. O clima do dia é de cura emocional, de entender o que precisa ficar e o que já não faz sentido.

A energia pede calma, profundidade e verdade consigo mesmo.

Leia mais

Imagem - Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Imagem - Gestação de cadela: entenda cada etapa e os cuidados necessários

Gestação de cadela: entenda cada etapa e os cuidados necessários

Imagem - Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tarot desta terça (2 de dezembro) aponta movimento e novas oportunidades para os signos

A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Um dia que pode mudar tudo: grandes decisões levam alguns signos direto ao sucesso hoje (2 de dezembro)

Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - 4 signos terão um dezembro de conquistas e recompensas; saiba quais

4 signos terão um dezembro de conquistas e recompensas; saiba quais
Imagem - Reggae toma o Campo Grande: Adão Negro lidera o Reggae O Bloco no Carnaval 2026

Reggae toma o Campo Grande: Adão Negro lidera o Reggae O Bloco no Carnaval 2026
Imagem - Rico Melquiades causa polêmica após revelar cirurgia anal: ‘Não sou folgado, mas quero ficar mais apertado’

Rico Melquiades causa polêmica após revelar cirurgia anal: ‘Não sou folgado, mas quero ficar mais apertado’

MAIS LIDAS

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
01

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
04

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil