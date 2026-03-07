Sábado de cura: Universo envia alívio e respostas hoje (7 de março) para 4 signos saírem do labirinto mental

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de março de 2026 às 21:21
Depois de dias tentando equilibrar as expectativas alheias, o universo finalmente te dá permissão para olhar para si mesmo. A entrada da Lua em Escorpião neste sábado traz um alívio inesperado para quem estava se sentindo perdido em um labirinto de pensamentos. As respostas não virão de fora, mas sim de um estalo intuitivo que vai clarear sua visão sobre questões que pareciam insolúveis.
Para os signos de Gêmeos, Libra, Sagitário e Leão, o dia pede menos lógica e mais "feeling". Sabe aquela sensação no estômago que te diz para ir por um caminho e não por outro? Siga-a sem questionar. O céu está limpando a névoa mental e permitindo que você enxergue a verdade nua e crua, o que pode ser assustador no início, mas é extremamente libertador no final.
No setor das amizades e da família, o alívio vem através do perdão ou do distanciamento necessário. Se algo estava "estranho" no ar, hoje a situação se resolve, seja através de uma conversa profunda ou de um entendimento silencioso. É um excelente momento para práticas espirituais, meditação ou simplesmente para dormir um pouco mais e deixar o inconsciente trabalhar. O sono hoje será curativo e trará mensagens importantes.
Conclua o seu sábado respeitando o seu ritmo. Se a energia está densa, não force a barra para ser sociável se não estiver com vontade. A Lua em Escorpião nos ensina que o recolhimento é uma forma de carregar a bateria. Ao aceitar suas sombras e suas necessidades reais, você recarrega sua alma e se prepara para uma semana muito mais vibrante. O alívio que você sente hoje é o primeiro passo para uma nova liberdade.