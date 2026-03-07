ASTROLOGIA

Sábado de cura: Universo envia alívio e respostas hoje (7 de março) para 4 signos saírem do labirinto mental

A intuição aguçada da Lua em Escorpião funciona como uma lanterna no escuro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de março de 2026 às 21:21

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de dias tentando equilibrar as expectativas alheias, o universo finalmente te dá permissão para olhar para si mesmo. A entrada da Lua em Escorpião neste sábado traz um alívio inesperado para quem estava se sentindo perdido em um labirinto de pensamentos. As respostas não virão de fora, mas sim de um estalo intuitivo que vai clarear sua visão sobre questões que pareciam insolúveis.



Para os signos de Gêmeos, Libra, Sagitário e Leão, o dia pede menos lógica e mais "feeling". Sabe aquela sensação no estômago que te diz para ir por um caminho e não por outro? Siga-a sem questionar. O céu está limpando a névoa mental e permitindo que você enxergue a verdade nua e crua, o que pode ser assustador no início, mas é extremamente libertador no final.

No setor das amizades e da família, o alívio vem através do perdão ou do distanciamento necessário. Se algo estava "estranho" no ar, hoje a situação se resolve, seja através de uma conversa profunda ou de um entendimento silencioso. É um excelente momento para práticas espirituais, meditação ou simplesmente para dormir um pouco mais e deixar o inconsciente trabalhar. O sono hoje será curativo e trará mensagens importantes.

