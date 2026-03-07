Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sábado de cura: Universo envia alívio e respostas hoje (7 de março) para 4 signos saírem do labirinto mental

A intuição aguçada da Lua em Escorpião funciona como uma lanterna no escuro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de março de 2026 às 21:21

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de dias tentando equilibrar as expectativas alheias, o universo finalmente te dá permissão para olhar para si mesmo. A entrada da Lua em Escorpião neste sábado traz um alívio inesperado para quem estava se sentindo perdido em um labirinto de pensamentos. As respostas não virão de fora, mas sim de um estalo intuitivo que vai clarear sua visão sobre questões que pareciam insolúveis.

Para os signos de Gêmeos, Libra, Sagitário e Leão, o dia pede menos lógica e mais "feeling". Sabe aquela sensação no estômago que te diz para ir por um caminho e não por outro? Siga-a sem questionar. O céu está limpando a névoa mental e permitindo que você enxergue a verdade nua e crua, o que pode ser assustador no início, mas é extremamente libertador no final.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (7) para faturar alto

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (7 de março): silêncio também é proteção

O alívio financeiro começa para 3 signos hoje (7 de março) e um novo capítulo pode surgir

O Universo envia um recado claro para Leão, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (7 de março) e pode mudar a forma como eles enxergam o próprio caminho

Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional

No setor das amizades e da família, o alívio vem através do perdão ou do distanciamento necessário. Se algo estava "estranho" no ar, hoje a situação se resolve, seja através de uma conversa profunda ou de um entendimento silencioso. É um excelente momento para práticas espirituais, meditação ou simplesmente para dormir um pouco mais e deixar o inconsciente trabalhar. O sono hoje será curativo e trará mensagens importantes.

Conclua o seu sábado respeitando o seu ritmo. Se a energia está densa, não force a barra para ser sociável se não estiver com vontade. A Lua em Escorpião nos ensina que o recolhimento é uma forma de carregar a bateria. Ao aceitar suas sombras e suas necessidades reais, você recarrega sua alma e se prepara para uma semana muito mais vibrante. O alívio que você sente hoje é o primeiro passo para uma nova liberdade.

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Imagem - Casa cheia? Confira 8 sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Casa cheia? Confira 8 sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Imagem - Harry Styles lança novo álbum e revela por que turnê mundial terá apenas 7 cidades

Harry Styles lança novo álbum e revela por que turnê mundial terá apenas 7 cidades

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Equipe de Chaiany critica atitude de Babu no BBB 26: 'Até quando?'

Equipe de Chaiany critica atitude de Babu no BBB 26: 'Até quando?'
Imagem - Ivete Sangalo fará show no BBB 26 neste sábado (7); saiba que horas começa e onde assistir

Ivete Sangalo fará show no BBB 26 neste sábado (7); saiba que horas começa e onde assistir
Imagem - Virada financeira: O segredo para atrair prosperidade e negócios hoje (7 de março) com a Lua em Escorpião

Virada financeira: O segredo para atrair prosperidade e negócios hoje (7 de março) com a Lua em Escorpião

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
01

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - BBB 26: Milena vence a prova do Anjo e escolhe líder para o Monstro
02

BBB 26: Milena vence a prova do Anjo e escolhe líder para o Monstro

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar
03

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - Resultado da Lotofácil 3630, deste sábado (7)
04

Resultado da Lotofácil 3630, deste sábado (7)