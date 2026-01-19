Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

​ ​Universo envia respostas hoje (19 de janeiro): 3 signos encerram ciclos pesados e veem a vida finalmente melhorar

​O último dia da Lua em Capricórnio ajuda a cortar o que não serve mais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:19

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

​Se você sentiu o peso do mundo nas costas ultimamente, a segunda-feira chega para oferecer o alívio que você tanto buscou.

Para Gêmeos, Aquário e Libra, o dia 19 de janeiro marca um ponto de virada interno. É o momento de lidar com a "letra miúda" da vida, seja uma dívida bancária, um segredo guardado ou um padrão emocional que te impede de crescer.

Leia mais

Imagem - 'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Imagem - 'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

Imagem - Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Hora de confiar no seu tempo: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (19 de janeiro)

Carta 'Os Caminhos' domina o tarot cigano de segunda-feira (19 de janeiro): decisões que não admitem volta

Dia 19 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

O céu pede um ajuste final antes da temporada de renovação que começa amanhã. ​Os aquarianos vivem um retiro necessário antes do aniversário, enquanto Gêmeos encontra clareza para encerrar ciclos financeiros ou íntimos.

Libra deve focar em organizar o lar e as raízes para recuperar a paz. O alívio hoje vem da organização: quando você coloca ordem no caos externo, a alma respira. Use esta segunda para dar um ponto final no que está pendente e sinta a leveza retornar de forma imediata.

Leia mais

Imagem - O Kannalha revela bastidores do hit 'O Baiano Tem o Molho' e afirma: 'o protagonista é o baiano'

O Kannalha revela bastidores do hit 'O Baiano Tem o Molho' e afirma: 'o protagonista é o baiano'

Imagem - Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Imagem - Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família

Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Sessão da Tarde mostra história de chefe de cozinha que perde tudo por causa do álcool e das drogas nesta terça-feira (20 de janeiro)

Sessão da Tarde mostra história de chefe de cozinha que perde tudo por causa do álcool e das drogas nesta terça-feira (20 de janeiro)
Imagem - ‘Três Graças’: Segredo de Consuelo é revelado por Misael em cena de briga

‘Três Graças’: Segredo de Consuelo é revelado por Misael em cena de briga
Imagem - Gerluce expulsa Arminda da Chacrinha: confira o resumo de 'Três Graças' desta segunda-feira (19)

Gerluce expulsa Arminda da Chacrinha: confira o resumo de 'Três Graças' desta segunda-feira (19)

MAIS LIDAS

Imagem - Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família
01

Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família

Imagem - Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária
02

Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária

Imagem - Criminosos invadem cemitério, disparam contra caixão e incendeiam corpo em enterro na Bahia
03

Criminosos invadem cemitério, disparam contra caixão e incendeiam corpo em enterro na Bahia

Imagem - Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima
04

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima