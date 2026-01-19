ASTROLOGIA

​ ​Universo envia respostas hoje (19 de janeiro): 3 signos encerram ciclos pesados e veem a vida finalmente melhorar

​O último dia da Lua em Capricórnio ajuda a cortar o que não serve mais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:19

​Se você sentiu o peso do mundo nas costas ultimamente, a segunda-feira chega para oferecer o alívio que você tanto buscou.



Para Gêmeos, Aquário e Libra, o dia 19 de janeiro marca um ponto de virada interno. É o momento de lidar com a "letra miúda" da vida, seja uma dívida bancária, um segredo guardado ou um padrão emocional que te impede de crescer.

O céu pede um ajuste final antes da temporada de renovação que começa amanhã. ​Os aquarianos vivem um retiro necessário antes do aniversário, enquanto Gêmeos encontra clareza para encerrar ciclos financeiros ou íntimos.

