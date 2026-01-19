​ ​Universo envia respostas hoje (19 de janeiro): 3 signos encerram ciclos pesados e veem a vida finalmente melhorar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:19
Se você sentiu o peso do mundo nas costas ultimamente, a segunda-feira chega para oferecer o alívio que você tanto buscou.
Para Gêmeos, Aquário e Libra, o dia 19 de janeiro marca um ponto de virada interno. É o momento de lidar com a "letra miúda" da vida, seja uma dívida bancária, um segredo guardado ou um padrão emocional que te impede de crescer.
Cor de cada signo para 2026
O céu pede um ajuste final antes da temporada de renovação que começa amanhã. Os aquarianos vivem um retiro necessário antes do aniversário, enquanto Gêmeos encontra clareza para encerrar ciclos financeiros ou íntimos.
Libra deve focar em organizar o lar e as raízes para recuperar a paz. O alívio hoje vem da organização: quando você coloca ordem no caos externo, a alma respira. Use esta segunda para dar um ponto final no que está pendente e sinta a leveza retornar de forma imediata.