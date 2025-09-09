Acesse sua conta
‘Vale Tudo’: César faz descoberta chocante após morte de Odete e pode ficar milionário

César se casou com Odete e pode ter direito a fortuna da empresa da vilã

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:24

César faz descoberta sobre herança de Odete
César faz descoberta sobre herança de Odete Crédito: Reprodução | Globo

A esperteza de César Ribeiro (Cauã Reymond), que agora recebe o sobrenome de peso da esposa, “Roitman”, levou o personagem longe. Se muitos estavam desacreditados que o cafajeste conseguiria casar com a matriarca do núcleo central da trama, se engana.

O ex-amante de Maria de Fátima (Bella Campos) subiu ao altar na cena exibida nesta segunda-feira (8) para dizer “sim” para Odete Roitman (Débora Bloch), um afronta para Celina (Malu Galli), que foi praticamente obrigada a organizar o almoço íntimo em sua casa para a cerimônia do novo casal da novela escrita por Manuela Dias.

A união com Odete, no entanto, ainda renderá mais frutos para César, que pode o deixar milionário. Nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, o ganharão descobrirá que pode herdar uma enorme fortuna.

Vale lembrar que um dos momentos de estopim da trama é o assassinato de Odete, criando um clima de tensão e suspense sobre quem poderia ter matado a vilã. Após se casar com Odete, César analisará o contrato de união dos dois, e para sua surpresa, o documento aponta que ele herdará 50% do Grupo TCA em caso da morte da esposa.

É, parece que promessa é dívida e Odete é uma ‘mulher de palavra’. Em um dos capítulos recentes da trama, a vilã chega a dizer que o luxo que oferta a César é apenas o começo e que ele conhecerá “o mundo” ao seu lado. Precavida, Odete deixa documentos preparados, mesmo sem saber da surpresa que o destino lhe reserva.

O que acontece nesta terça-feira (9) em “Vale Tudo”?

É válido lembrar que durante a cerimônia de matrimônio do casal nesta segunda, Maria de Fátima não deixou ‘pra lá’, a rasteira que César lhe deu, e jogou no ventilador que o ex-amante fez parte do roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira) durante a exposição. ‘Faty’ dispara a informação para os celulares dos convidados, que ficaram de cara com a notícia.

Com seu jeito resiliente e esperto de solucionar problemas, Odete sabe contornar a situação e livra o malandro de ser preso. Contudo, nesta terça ela o questiona sobre o ocorrido e diz quer saber “toda a verdade”, colocando o atual esposo contra a parede.

