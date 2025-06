NOVOS ARES

Após deixar o Vitória, lateral-esquerdo é contratado por clube Árabe

Hugo, que foi dispensado pelo Vitória na semana passada, assinou com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2025 às 16:57

Lateral esquerdo Hugo, ex-Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O lateral-esquerdo Hugo, de 23 anos, foi anunciado no último domingo (8) como novo reforço do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. A transferência foi feita de forma definitiva pelo Botafogo, clube que detinha os direitos econômicos do atleta. O jogador estava no Vitória desde o início da temporada, mas teve passagem discreta pelo clube baiano. >

Contratado pelo Leão em janeiro de 2025, Hugo disputou 14 partidas e marcou um gol com a camisa rubro-negra. Sem conseguir se firmar como titular, teve seu vínculo rescindido recentemente em meio ao processo de reformulação do elenco comandado por Thiago Carpini. Sua última atuação aconteceu na derrota para o Defensa y Justicia, no Barradão, pela Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o jogador sequer foi utilizado.>