FINAL DO Z-4

Vitória enfrenta o Santos na Vila Belmiro para confirmar retomada na Série A

Confronto contra o Peixe acontece nesta segunda-feira (20), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 05:00

Ronald e Ramon durante preparação para jogo contra o Santos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

As condições de sobrevivência eram desfavoráveis, mas o Vitória persistiu e agora tem sua maior chance de voltar de vez na briga para a permanência na primeira divisão. Contra o Santos, nesta segunda-feira (20), o adversário vai transformar a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma verdadeira final para os dois times, que precisam vencer para dar mais um passo rumo ao objetivo de se manter na elite do futebol brasileiro. A bola rola às 21h30 no gramado da Vila Belmiro. Saiba onde assistir aqui.

Após a vitória por 2x1 no Ba-Vi, o ânimo para o time seguir na luta contra a zona de rebaixamento aumenta. Agora, o Vitória se prepara para um verdadeiro jogo de seis pontos contra o Santos, 16º colocado e primeiro time fora do Z-4. Caso vença o confronto, os rubro-negros igualariam os 21 pontos da equipe paulista, além de aproximar o Leão dos outros times que estão próximos em pontuação.

Veja como foi Vitória x Bahia pela 28ª rodada do Brasileirão 1 de 16

Após os três pontos somados diante do rival, o meia Matheuzinho reforça que o apoio da torcida é fundamental para aumentar a confiança do elenco para o próximo confronto. O jogador também destaca que o grupo está motivado para fugir do rebaixamento, assim como no ano passado.

"Todo mundo está querendo. Ano passado a gente queria muito sair dessa situação e esse ano também a gente está querendo. Vencer o clássico dá essa confiança para a gente. Já temos um jogo fora de casa agora contra o Santos, que é muito difícil, mas saber que a torcida está com a gente dá essa confiança para sair dessa situação", disse.

De acordo com cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe baiana agora tem 66,3% de probabilidade de cair para a segunda divisão. Para diminuir ainda mais esse número, o Leão vai precisar quebrar um tabu, já que nunca venceu o Peixe em São Paulo. Foram 20 confrontos disputados pela Série A, com 14 derrotas e seis empates.

Consequências do clássico

Superar o rival dentro de casa rendeu três pontos para o Vitória, mas também gerou consequências para o técnico Jair Ventura. Amarelados no Ba-Vi, Camutanga, Erick e Renato Kayzer vão cumprir suspensão automática e não enfrentam o Santos, enquanto Dudu foi expulso no clássico e também fica de fora. Em contrapartida, o capitão Lucas Halter e o atacante Carlinhos voltam a ficar disponíveis.

De acordo com o comandante rubro-negro, o clube agora precisa mudar o foco e já pensar no restante da competição. “É jogo a jogo. Sabemos a importância de vencer o clássico, tudo o que representa, mas ainda precisamos vencer cinco jogos. Se a gente mantiver esses 50% de aproveitamento, fica na Série A. Temos que vencer fora, a gente está no limite, não tem prazo para errar. Quero tentar algumas variações, mas não temos tempo, temos que ir na bola de segurança. Acontecem lesões, suspensões, todos os jogadores são importantes”, ponderou.

Como o treinador não tem tempo de treino, a tendência é de que a plataforma com três zagueiros seja mantida. Dessa forma, Lucas Halter volta ao time titular no lugar de Camutanga, além de Edu se manter entre a trinca de defensores. Entre os três homens de ataque, duas mudanças forçadas. Renzo López e Matheuzinho completam o time.

De volta à titularidade, Matheuzinho não participa diretamente de gols há 21 partidas pelo Leão. A má fase rendeu a perda da vaga cativa entre os onze iniciais. O camisa 10, inclusive, falou sobre o momento em que vive e valorizou os companheiros de ataque.