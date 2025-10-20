Acesse sua conta
Vitória enfrenta o Santos na Vila Belmiro para confirmar retomada na Série A

Confronto contra o Peixe acontece nesta segunda-feira (20), a partir das 21h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 05:00

Ronald e Ramon durante preparação para jogo contra o Santos
Ronald e Ramon durante preparação para jogo contra o Santos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

As condições de sobrevivência eram desfavoráveis, mas o Vitória persistiu e agora tem sua maior chance de voltar de vez na briga para a permanência na primeira divisão. Contra o Santos, nesta segunda-feira (20), o adversário vai transformar a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma verdadeira final para os dois times, que precisam vencer para dar mais um passo rumo ao objetivo de se manter na elite do futebol brasileiro. A bola rola às 21h30 no gramado da Vila Belmiro. Saiba onde assistir aqui.

Após a vitória por 2x1 no Ba-Vi, o ânimo para o time seguir na luta contra a zona de rebaixamento aumenta. Agora, o Vitória se prepara para um verdadeiro jogo de seis pontos contra o Santos, 16º colocado e primeiro time fora do Z-4. Caso vença o confronto, os rubro-negros igualariam os 21 pontos da equipe paulista, além de aproximar o Leão dos outros times que estão próximos em pontuação.

Após os três pontos somados diante do rival, o meia Matheuzinho reforça que o apoio da torcida é fundamental para aumentar a confiança do elenco para o próximo confronto. O jogador também destaca que o grupo está motivado para fugir do rebaixamento, assim como no ano passado.

"Todo mundo está querendo. Ano passado a gente queria muito sair dessa situação e esse ano também a gente está querendo. Vencer o clássico dá essa confiança para a gente. Já temos um jogo fora de casa agora contra o Santos, que é muito difícil, mas saber que a torcida está com a gente dá essa confiança para sair dessa situação", disse.

De acordo com cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe baiana agora tem 66,3% de probabilidade de cair para a segunda divisão. Para diminuir ainda mais esse número, o Leão vai precisar quebrar um tabu, já que nunca venceu o Peixe em São Paulo. Foram 20 confrontos disputados pela Série A, com 14 derrotas e seis empates.

