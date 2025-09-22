COLUNA BRUNO WENDEL

Bahia: os sem escoltas, a execução autorizada e o 'tribunal do crime'

Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 05:00

Ex-delegados-chefes e vulneráveis

O assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz, há uma semana, evidenciou uma fragilidade que também atinge a Polícia Civil da Bahia: a ausência de escolta para ex-dirigentes da instituição.

Ferraz foi executado após ameaça do Primeiro Comando da Capital (PCC), em 2019, quando transferiu 15 lideranças. Situação semelhante é vivida por ex-delegados-gerais baianos, que igualmente conduziram operações de alto impacto, incluindo a prisão de chefes do tráfico. Ao menos dois deles confirmaram ao CORREIO que não contam com qualquer proteção.

Para a categoria, a morte de Ferraz funciona como alerta: é preciso garantir a segurança de lideranças policiais e judiciárias, a fim de evitar que o combate ao crime organizado seja enfraquecido pelo medo ou pela falta de respaldo institucional.



Mandante e executores

A polícia já tem o nome do mandante e dos executores do empresário Manoel Marcos Soares, de 31 anos, no último dia 14, em Cadeias. Ele foi sentenciado à morte, após chegar a um condomínio, controlado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). No dia, ele foi ao local encontrar uma mulher.

Segundo fontes da Polícia Civil, Manoel foi surpreendido assim que chegou ao Condomínio Areias. Lá, teria sido cercado por ‘Izo’, ‘Gui’, ‘HS’ e Valney. Depois, foi levado para uma área de mata e teve o celular vasculhado, ocasião em que os traficantes descobriram que a vítima morava em um bairro controlado pelo Bonde do Maluco (BDM).

Na mesma hora, um dos criminosos ligou para o líder, conhecido como Natan, que autorizou a morte do empresário. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

"Mexeu com menina de 9 anos"

Ao tomarem conhecimento de que um homem teria estuprado uma menina de nove anos, traficantes de Porto Seguro julgaram à morte o acusado.

O corpo de Bruno Barbosa Filho, de 37 anos, foi encontrado com marcas de tiros no tórax e na nuca. Ao lado, um bilhete: “Jack descarado, mexeu com a menina de 9 anos”.

O crime aconteceu no último dia 15, no bairro do Geraldão. A criança seria filha do vizinho. A Polícia Civil ainda não identificou os autores.



