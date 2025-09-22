Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia: os sem escoltas, a execução autorizada e o 'tribunal do crime'

Confira os detalhes na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 05:00

Ex-delegados-chefes e vulneráveis 

O assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz, há uma semana, evidenciou uma fragilidade que também atinge a Polícia Civil da Bahia: a ausência de escolta para ex-dirigentes da instituição.

Ferraz foi executado após ameaça do Primeiro Comando da Capital (PCC), em 2019, quando transferiu 15 lideranças. Situação semelhante é vivida por ex-delegados-gerais baianos, que igualmente conduziram operações de alto impacto, incluindo a prisão de chefes do tráfico. Ao menos dois deles confirmaram ao CORREIO que não contam com qualquer proteção.

Para a categoria, a morte de Ferraz funciona como alerta: é preciso garantir a segurança de lideranças policiais e judiciárias, a fim de evitar que o combate ao crime organizado seja enfraquecido pelo medo ou pela falta de respaldo institucional.

Ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes
Ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes Crédito: Reprodução

Polícia Civil no combate ao crime organizado na Bahia

Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil investigou caso por Ascom PCBA
Polícia Civil deflagra operação no Oeste por Divulgação/ Polícia Civil
Polícia Civil por Ascom / PC
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/ Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/ Ascom PCBA
Polícia Civil prende irmãos em desmanche de motos por Divulgação/ Ascom PCBA
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por Reprodução/PCDF
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
Um trator é usado na desobstrução das ruas em 3 bairros: Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira por Divulgação/ Ascom PC-BA
Ações nos bairros de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira também retiraram pontos de energia em via pública e também realizou levantamentos investigativos por Divulgação/ Ascom PC-BA
Policiais civis acompanham retirada de pedras, entulhos, móveis e eletrodomésticos usados para impedir o avanço policial por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Roceirinho é preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Operação da Polícia Civil por Reprodução/TV Globo
Polícia Civil identifica autores de homicídio e prende um dos envolvidos em Ribeirão do Largo por Ascom PC-BA/ Guilherme Santos
Polícia Civil por Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Polícia Civil por Reprodução
Investigadores apreenderam celulares, acessórios militares e fardas da Polícia Civil da Bahia por Divulgação Ascom PC
Polícia Civil deflagra Operação Skywalker contra o crime organizado na Bahia por Divulgação / PC-BA
Polícia Civil de Feira de Santana por Divulgação/ Ascom PC-BA
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Polícia apreende mais de 20 fuzis em Camaçari por Divulgação
Fuzis foram apreendidos em operação alvo de investigação por Reprodução
Fuzis foram encontrados pela polícia por Divulgação/SSP
Fuzis e pistolas foram apreendidos em operação na Rocinha por Divulgação/ PMERJ
Entre janeiro e maio de 2025, o patrulhamento ostensivo promovido pela Polícia Militar e o trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil resultaram nas apreensões de 3.147 fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. por Feijão Almeida/ GOVBA
Fuzis e submetralhadoras apreendidas pela polícia por Divulgação/ SSP
Polícia Civil do Ceará por Polícia Civil/ Divulgação
Fuzis apreendidos em Caji, Lauro de Freitas por Divulgação Polícia Civil
Fuzis apreendidos por Divulgação
Fuzis foram apreendidos com o traficante por Divulgação SSP
Polícia apreende fuzis, drogas e carros roubados no bairro de Valéria; suspeito foi morto por Divulgação/ Polícia Civil
Polícia Civil apreende dois fuzis e maconha em condomínio de Itapuã por Divulgação / Ascom-PC
Dentro do imóvel, foi apreendido, meia tonelada de drogas, dois fuzis, uma balança industrial, uma máquina para contar dinheiro, três rádios comunicadores, cinco aparelhos celulares e uma faca, além de milhares de munições. por Divulgação/ SSP
Operação Jogada Marcada, da Polícia Civil de Goiás, foi deflagrada nesta quarta-feira (9) por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil do DF apreende parte de arsenal em Sapeaçu por Ascom PCDF
Polícia Civil e Marinha investigam caso por Reprodução/Redes Sociais
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Pol´ci por Divulgação Ascom PC
Polícia Civil em Feira de Santana por Divulgação Ascom PC-BA
Policial civil é assassinado em Stella Maris por Acervo pessoal
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil do Paraná investiga o caso por Divulgação
Polícia Civil iniciou operação por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil deflagrou operação para encontrar suspeitos por Divulgação / Ascom PC
Polícia Civil do Paraná por Divulgação
Policial Civil por Divulgação
Policial civil da Depom por Divulgação
Polícia Civil em Salvador por Divulgação Polícia Civil
Polícia Civil por Alberto Maraux/SSP-BA
Polícias Civil e Militar por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/SSP-BA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil em operação por Divulgação I Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil da Bahia por Ascom-PCBA/ Marcela Correia
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Ascom/PC
O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Sede da Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Ascom PC
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação / Ascom PC
Polícia Civil por Ascom PC
Apreensão Polícia Civil por Polícia Civil BA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Operação da Polícia Civil no Subúrbio por Tony Silva / Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação PC
Polícia Civil por Haeckel Dias/ PC
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Ação da Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil realiza diligências no Litoral Norte por Divulgação
1 de 115
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio

Mandante e executores 

A polícia já tem o nome do mandante e dos executores do empresário Manoel Marcos Soares, de 31 anos, no último dia 14, em Cadeias.  Ele foi sentenciado à morte, após chegar a um condomínio, controlado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). No dia, ele foi ao local encontrar uma mulher.  

Segundo fontes da Polícia Civil, Manoel foi surpreendido assim que chegou ao Condomínio Areias. Lá, teria sido cercado por ‘Izo’, ‘Gui’, ‘HS’ e Valney. Depois, foi levado para uma área de mata e teve o celular vasculhado, ocasião em que os traficantes descobriram que a vítima morava em um bairro controlado pelo Bonde do Maluco (BDM).

Na mesma hora, um dos criminosos ligou para o líder, conhecido como Natan, que autorizou a morte do empresário. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Manoel Marcos Soares, de 31 anos
Manoel Marcos Soares, de 31 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Empresário morto foi visitar uma mulher, mas encontrou com o PCC  

Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel por Reprodução/redes sociais
Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC por Reprodução/ Metrópoles
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima por Receita Federal
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça por Divulgação
Presa no Rio de Janeiro, "Dona Maria" tinha ligação com o PCC por Alberto Maraux/SSP-BA
'Dona Maria' e Andressa são lideranças do PCC e CV, respon por Reprodução
Nonon, que saiu do CV para o PCC, integrou o Baralho do Crime por Reprodução
Pistoleiro do PCC matou pai e filho por Joana Queiroz/ acritica.com
Apontado como substituto de Marcola no PCC é preso pela PF na Bolívia por Reprodução/G1 SP
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
PCC tentou aproximação com ministro por Arte Metrópoles
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia por Divulgação
Empresário preso é cantor e é conhecido como “Pagodeiro do PCC” por Divulgação
Ralfe é um das líderanças do PCC na Bahia por Ascom /Seap
Prisão é reflexo do racha do PCC na Bahia por Divulgação/Seap
Kátia (D) e Keila (E) têm posição de destaque dentro do BDM por Reprodução
Kátia é líder do BDM em Crus das Almas por Reprodução
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
Waldir morava em área do BDM por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Câmeras do BDM foram apreendidas por PM-BA
Câmeras do BDM foram apreendidas por PM-BA
BDM gasta R$ 3 milhões para trazer arsenal à Bahia por Ascom PCDF
"Pateta" do BDM foi preso em sua mansão em Jauá por Divulgação
BDM de luto: integrantes lamentam a morte de Russo por Divulgação
BDM contralo o tráfico no Parque das Bromélias por Arisson Marinho/CORREIO
Carro recebeu marca "BDM" por Reprodução
1 de 58
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais

"Mexeu com menina de 9 anos"

Ao tomarem conhecimento de que um homem teria estuprado uma menina de nove anos, traficantes de Porto Seguro julgaram à morte o acusado.

O corpo de Bruno Barbosa Filho, de 37 anos, foi encontrado com marcas de tiros no tórax e na nuca. Ao lado, um bilhete: “Jack descarado, mexeu com a menina de 9 anos”.

O crime aconteceu no último dia 15, no bairro do Geraldão. A criança seria filha do vizinho. A Polícia Civil ainda não identificou os autores.

Homem é morto pelo tráfico, após caso de estupro de menina de 9 anos
Homem é morto pelo tráfico, após caso de estupro de menina de 9 anos Crédito: Reprodução

Acusado de estupro de menina é morto pelo tráfico

Homem é morto pelo tráfico, após caso de estupro de menina de 9 anos por Reprodução
Homem é morto pelo tráfico, após caso de estupro de menina de 9 anos por Reprodução
Suspeito foi morto em Porto Seguro por Reprodução
Sete fuzis e mais de dez carregadores que tinham como destino a cidade baiana de Porto Seguro, na região Sul do estado, foram apreendidos em Teresópolis por Reprodução
Sete fuzis e mais de dez carregadores que tinham como destino a cidade baiana de Porto Seguro, na região Sul do estado, foram apreendidos em Teresópolis por Reprodução
Sete fuzis e mais de dez carregadores que tinham como destino a cidade baiana de Porto Seguro, na região Sul do estado, foram apreendidos em Teresópolis por Reprodução
Sete fuzis e mais de dez carregadores que tinham como destino a cidade baiana de Porto Seguro, na região Sul do estado, foram apreendidos em Teresópolis por Reprodução
Sete fuzis e mais de dez carregadores que tinham como destino a cidade baiana de Porto Seguro, na região Sul do estado, foram apreendidos em Teresópolis por Reprodução
Suspeito foi preso nesta segunda-feira (4), em Porto Seguro por Divulgação
incineração em Porto Seguro por Divulgação Ascom/PC-BA
Cães farejadores em Porto Seguro por Divulgação/PM
Porto Seguro por Divulgação
Delegacia de Porto Seguro por Reprodução
[Edicase]Porto Seguro tem rica biodiversidade de recifes (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock) por
[Edicase]Porto seguro é um destino que faz parte da Costa do Descobrimento (Imagem: Joa Souza | Shutterstock) por
Material foi apreendido pela PM em Porto Seguro por Divulgação
Material foi apreendido pela PM em Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro recebe turistas de todo o Brasil por Divulgação/Prefeitura
Pistolas apreendidas em Porto Seguro por Divulgação/CIPPA Porto
Ocupação média dos hotéis de Porto Seguro ficará até 90% no Carnaval por Secom/Porto Seguro
Porto Seguro só terá festas privadas para o carnaval, assim como toda a Bahia por Secom/Porto Seguro
Caraíva, paraíso natural em Porto Seguro, na Bahia por Divulgação
1 de 22
Homem é morto pelo tráfico, após caso de estupro de menina de 9 anos por Reprodução

A SEMANA 

Ex-policial militar que matou o menino Joel passa a cumprir pena em regime fechado

Mais de 20 tiros: empresário morto foi visitar uma mulher, mas encontrou o PCC

Mais de 90 mulheres foram baleadas em Salvador e RMS só este ano

Mulher é morta com tiro na nuca em bairro de Salvador

Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido

Mais recentes

Imagem - O segredo do Carnaval de Salvador: 16 milhões de pessoas e quase nenhum incidente

O segredo do Carnaval de Salvador: 16 milhões de pessoas e quase nenhum incidente
Imagem - Salvador é o sexto maior mercado de carros elétricos no Brasil; veja o ranking

Salvador é o sexto maior mercado de carros elétricos no Brasil; veja o ranking
Imagem - Quem é Rom Santana, o baiano que arrasta multidões nas noites de São Paulo

Quem é Rom Santana, o baiano que arrasta multidões nas noites de São Paulo

MAIS LIDAS

Imagem - Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'
01

Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Imagem - Corpos em banheiras e água avermelhada: mortes em motéis de São Paulo intrigam polícia
02

Corpos em banheiras e água avermelhada: mortes em motéis de São Paulo intrigam polícia

Imagem - Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'
03

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Imagem - Piscinas naturais de Taipu de Fora voltam a ter acesso livre após demolição de barracas
04

Piscinas naturais de Taipu de Fora voltam a ter acesso livre após demolição de barracas