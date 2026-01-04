BOAS PREVISÕES

4 signos terão mais sorte nas finanças e carreira em 2026; confira quais

Astros preparam momentos de grande reconhecimento profissional

Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 11:39

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

O ano passado não foi exatamente o melhor para o trabalho e o dinheiro, mas a Astrologia promete que neste ano de 2026 o jogo vai virar. De acordo com a astróloga Abigail-Rose Remmereis, seis signos do zodíaco terão muito mais sorte na carreira e nas finanças este ano. Isso não significa que o ciclo não trará desafios, mas eles terão o universo à seu favor.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Veja quais signos vão ter mais sorte no dinheiro e na carreira em 2026 de acordo com o site Your Tango:

1. Capricórnio

Capricorniano, você terá uma das melhores sortes na carreira e nas finanças desde o início de 2026, pois começa o ano com quatro planetas em seu signo, o que lhe dará um impulso de motivação. Além disso, Júpiter estará em sua sétima casa, a casa das parcerias, durante todo o primeiro semestre do ano, com o planeta da sorte e da abundância "abençoando a casa dos contratos comerciais e também permitindo que você trabalhe com clientes específicos no primeiro semestre do ano", explicou Remmer.

E sua sorte não termina no primeiro semestre do ano. De acordo com Remmer, você também se beneficiará da entrada do Nodo Norte em Aquário em julho, quando poderá se dedicar a um novo hobby ou assumir uma nova posição. Além disso, com o Nodo Sul em Leão, você poderá expandir seus horizontes e superar uma mentalidade de escassez.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio 1 de 10

2. Gêmeos

Para as pessoas do signos de Gêmeos, durante o primeiro semestre do ano, Júpiter estará abençoando sua segunda casa, aumentando sua renda. Combinado com a promessa de que o segundo semestre ajudará você a desenvolver uma marca pessoal ou nicho de mercado, espere sorte no que diz respeito à ascensão da sua carreira em 2026, disse Remmer.

Como explicou a astróloga, "Urano em seu signo também pode aumentar a inovação, então você encontrará novas maneiras de ganhar dinheiro". Portanto, mesmo que não pareça agora, não se surpreenda se a boa sorte chegar inesperadamente em 2026.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos 1 de 10

3. Câncer

Canceriano, você não só terá sorte no primeiro semestre do ano com Júpiter ainda em seu signo, como também experimentará um aumento na sua renda, já que o planeta da sorte e da abundância entrará em Leão no segundo semestre.

Isso é incrível, pois você já terá estabelecido um senso de identidade mais sólido ao final do primeiro semestre, explicou Remmer. Portanto, se você sentir vontade de algo novo, espere dar um salto em uma direção completamente diferente que pode lhe trazer muito dinheiro em 2026.

10 livros para quem é do signo de Câncer 1 de 10

4. Libra

Libra, como Saturno e Netuno estão em conjunção na sua sétima casa, Remmer explicou que você pode esperar conhecer parceiros de negócios muito importantes ou fechar grandes contratos com clientes em 2026.

"Júpiter também estará na décima casa durante o primeiro semestre do ano, o que trará abundância para a sua carreira", acrescentou Remmer. Assim que Júpiter entrar na sua décima primeira casa, a casa dos grupos, no segundo semestre de 2026, sua sorte na carreira e nas finanças virá do networking. Portanto, se você realmente quer ter sucesso, sair e interagir com outras pessoas é fundamental este ano.